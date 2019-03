Ni Patxi López ni Eduardo Madina se descartan para las primarias del PSOE

El secretario general del PSE, Patxi López, ha pedido que "se respeten los tiempos" marcados por la dirección del PSOE para las primarias y ha señalado que en su momento desvelará si presenta su candidatura. El exlehendakari ha participado en un fórum al que ha asistido su amigo y posible rival en esas primarias, Eduardo Madina, quien también se ha referido a este asunto. El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso ha asegurado que no ha dejado "ni abierto ni cerrado" el tema de su posible candidatura: "Cuanto todo llegue, ya veremos".

Patxi López ha sostenido que sería un "fraude" que la respuesta de los socialistas a lo que está pasando en España fuera "exclusivamente cambiar la foto de un cartel" y que la obligación de su partido "primero es hacer una oferta entendible y creíble a la ciudadanía". "Para mí el PSOE es imprescindible para España, sin el PSOE tendríamos un problema enorme en este país, por eso pediría que se respeten los tiempos y las propuestas del PSOE", ha reclamado el exlehendakari en el desayuno del Fórum Europa.

El líder del PSE ha insistido en que los socialistas están redefiniendo en estos momentos su proyecto político para presentarse como "alternativa real a la derecha" antes de elegir al "mejor para liderar" ese proyecto, lo que supone- ha subrayado- respetar el calendario que conduce a la Conferencia Política de octubre.

"Cuando culminen esos debates, veremos qué es lo que más conviene al PSOE como imprescindible para este país a la hora de definir cuál será el referente personal que lleve a la práctica todo esto", ha dicho sobre la fecha de las primarias, previstas para después de las elecciones europeas de mayo de 2014.

Preguntado por si está dispuesto a presentarse en el momento oportuno, el dirigente vasco ha respondido: "Me vuelves a llamar y vengo aquí y hablamos". También ha contestado con un escueto "no nos conocen" a la pregunta de si él está detrás de una "campaña de desprestigio" de Eduardo Madina en la carrera hacia la candidatura a la presidencia del Gobierno.

En una línea similar a la de su colega de partido, Madina ha reclamado que se "respeten los tiempos" en el PSOE a la hora de elegir al que será el próximo candidato a la Presidencia del Gobierno, ya que considera que es "mucho más importante" el proyecto que ofrezcan los socialistas a la ciudadanía que "la foto de un cartel". A su juicio, López "ha dejado claro que no hay campaña de primarias", que "eso no está ahora mismo sobre la mesa" y que "cuando éstas lleguen, dirá lo que tenga que decir".

Preguntado sobre su propios planes, Madina ha recalcado que hace unas semanas, cuando no se descartó como eventual aspirante a candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, no dejó el asunto "ni abierto ni cerrado". "Dije que cuando todo llegue, ya veremos, porque no hay nada hoy encima de la mesa, no hay carrera, no hay convocatoria de primarias, el partido está en un debate de contenidos y ese es su sitio en este momento", ha reiterado.