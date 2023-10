Los pasos que tienes que seguir ante un atentado terrorista en España, según el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior, por orden del Gobierno de España, creó un video en el que mostraba los pasos que debes seguir en el caso de que te encuentres bajo amenaza de atentado terrorista. Ahora, el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, ha decidido volver a ponerlo en circulación debido al terror generado por Jaled Meshal, líder político de los combatientes de Hamás y uno de los fundadores del grupo, que llamó a musulmanes de todo el mundo a participar en una "jornada de ira" el pasado viernes y a comprometerse en la yihad islámica. Debido a esto, ciudades de todo el mundo están fortaleciendo sus medidas de seguridad en previsión de posibles acciones de individuos conocidos como 'lobos solitarios'.

Nuestro país, como la gran mayoría, ya se ha enfrentado a otras alertas terroristas a lo largo de su historia. En el contexto actual, conviene ser precavidos por lo que recomendamos que se conozcan estas medidas para la autoprotección:

En lugares habituales como su trabajo o lugares con afluencia masiva, ubique las salidas de emergencia o vías de evacuación . Le llevará poco tiempo y estará preparado ante una emergencia.

. Le llevará poco tiempo y estará preparado ante una emergencia. Si localiza cualquier bulto u objeto sospechoso, nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad.

nunca lo manipule y alerte de inmediato al personal de seguridad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. En caso de atentado, actúe con calma , tendrá más posibilidades de no sufrir daños.

, tendrá más posibilidades de no sufrir daños. Cuando la ruta de escape sea segura, aléjese del foco del peligro .

. En lugares cerrados utilice las salidas de emergencias o vías de evacuación, evitando ascensores o lugares en los que pueda quedar bloqueado o encerrado.

utilice las salidas de emergencias o vías de evacuación, evitando ascensores o lugares en los que pueda quedar bloqueado o encerrado. No se detenga a recoger pertenencias u objetos .

. No se tire al suelo simulando que ha sido abatido .

. Procure alertar a otras personas para que no se acerquen, pero no se detenga para convencerlos.

para que no se acerquen, pero no se detenga para convencerlos. Si es posible, ayude a algunas personas a escapar de la situación de peligro.

a escapar de la situación de peligro. Cuando haya personal de seguridad, siga todas sus indicaciones.

siga todas sus indicaciones. Cuando no pueda alejarse, ocúltese . Si se oculta en una habitación cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella. Evite quedarse encerrado si no hay salida o vías de escape. Protéjase tras algún muro u obstáculo resistente a armas de fuego. Una bala puede traspasar mobiliario, puertas o paredes.

. Si se oculta en una habitación cierre la puerta, refuércela y aléjese de ella. Evite quedarse encerrado si no hay salida o vías de escape. Protéjase tras algún muro u obstáculo resistente a armas de fuego. Una bala puede traspasar mobiliario, puertas o paredes. Para no ser detectados no haga ruidos innecesarios y silencie su móvil .

. Cuando sea posible, sin delatar su posición, avise a las fuerzas y cuerpos de seguridad e infórmeles de aquello que recuerde.

e infórmeles de aquello que recuerde. Cuando lleguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, evite movimientos bruscos que puedan considerarse una amenaza. Mantenga las manos a la vista, sin llevar nada en ella que pueda crear confusión, y siga sus instrucciones.

Situación internacional actual

La tensión es latente. Francia ha sido uno de los países occidentales afectados por este conflicto, sufriendo el asesinato de un profesor de un instituto del norte del país. El atacante, de origen checheno, gritaba "Alá es grande" mientras cometía sus actos. A su vez, dejó a otras dos personas heridas tras de sí.

Este altercado hizo que saltara la alarma, manteniéndose el país galo en alerta de emergencia por atentado terrorista. Es por esto que hoy han cerrado de manera excepcional el Museo del Louvre y el Palacio de Versalles.

A su vez, en China, tuvo lugar un trágico altercado en el que un terrorista ha acuchillado a un empleado de la embajada de Israel en Pekín. El agresor huyó poco después de cometer el atentado. Mientras tanto, la víctima permanece estable en un hospital de la capital china. Horas más tarde, Wang Yi, principal asesor de la Presidencia china en Asuntos Exteriores, avisó a Estados Unidos de que se encuentran ante un conflicto que está a punto de escapar al control de ambas partes. "China considera que salvaguardar la propia seguridad de uno mismo no debería venir a costa del daño a los civiles inocentes", declaró.

ONU advierte de que sus refugios en Gaza ya no son seguros

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha publicado un comunicado en el que insta a las autoridades israelíes a proteger a los civiles en la Franja de Gaza.

"Las guerras tienen reglas. Los civiles, hospitales, escuelas, clínicas e instalaciones de la ONU no pueden ser un objetivo", han denunciado.

"Los refugios de la ONU en la franja y en el norte de Gaza ya no son seguros. Esto no tiene precedentes. Esta guerra no debería ser una excepción", han añadido.

Declaraciones de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno en funciones, remarcó el derecho de Israel a defenderse dentro del derecho internacional humanitario. Aun así, hizo hincapié en que "no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas".

A su vez, comentó "con rotundidad y sin ningún tipo de ambages" el atentando terrorista que llevo a cabo Hamás en Israel, exigiendo la "urgente liberación de los rehenes".

"Proclamamos que este conflicto que tanto sufrimiento ha generado, solo será resuelto cuando se reconozcan los dos estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz tal y como dice la ONU y las Cortes Generales", aseveró.