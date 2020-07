El Parlamento catalán suprime una paga a sus parlamentarios

Los 135 diputados del Parlamento catalán tendrán en 2012 una paga menos, de las 14 actuales, y el Parlament contará sólo con 5 coches oficiales, ha avanzado este martes la presidenta de la Cámara catalana, Núria De Gispert.



Después de que el presidente catalán, Artur Mas, anunciara la semana pasada la eliminación de la paga de Navidad a 350 altos cargos de la Generalitat, que afecta al president, los consellers, secretarios generales, directores generales y directivos de empresas públicas, el Parlament ha dado a conocer este martes nuevas medidas de austeridad.



De Gispert ha explicado que la supresión de una de las 14 retribuciones mensuales de los diputados permitirá un ahorro de 753.000 euros, lo que, dividido entre los 135 diputados que componen el Parlament, supone 5.577 euros de media por diputado.



También ha avanzado que se rebajarán las asignaciones a los grupos parlamentarios, que ahora suman un total de 17,4 millones de euros, aunque aún no se ha pactado en qué porcentaje, una medida a la que se han opuesto ERC, ICV y Ciutadans por entender que va en detrimento de su actividad parlamentaria.



Acompañada de los vicepresidentes del Parlament Higini Clotas (PSC) y Lluís Corominas (CiU), y del secretario de la Mesa Jordi Cornet (PPC), De Gispert ha subrayado que no se ha eliminado la paga de Navidad de los diputados porque han creído "más efectivo" aplicar recortes en el presupuesto del Parlament de 2012, que se debe aprobar en las próximas semanas.



"No todo se resuelve reduciendo pagas", ha manifestado De Gispert, que ha recordado que las retribuciones de los diputados ya se congelaron en 2008 y que, desde el 1 de junio de 2010 hasta ahora, se han reducido un 15% para los miembros de la Mesa y los presidentes de grupos parlamentarios, un 10% para los portavoces de los grupos y un 8% para el resto de diputados.



La supresión de esta paga mensual ha contado con el apoyo de todos los grupos, aunque Solidaritat ha opinado que las medidas se quedan cortas y ha criticado que se mantengan las asignaciones para gastos de desplazamiento para los diputados que residen en Barcelona.



La portavoz parlamentaria de ERC, Anna Simó, ha insistido en la conveniencia de recortar los gastos electorales, mientras que ICV y Ciutadans han advertido que estas medidas no pueden ser una "coartada" para justificar los recortes del Govern o para pedir a los médicos que rebajen también su sueldo.



De Gispert ha precisado que, aunque sólo sea una cuestión de imagen más que de ahorro, habrá solamente 5 vehículos oficiales al servicio del Parlament, de los cuales sólo dos son de propiedad.



La presidenta de la Cámara ha precisado que actualmente hay 8 coches oficiales, pero que hace unos años el número era de 16, por lo que, ha destacado, la "flota" de vehículos del Parlament pasará a ser una "flotilla".



En este sentido, ha subrayado que todas estas medidas son la continuidad del plan de austeridad aprobado en enero de 2011, que comportó una reducción del presupuesto de la Cámara en un 9,5%.



La puesta en marcha de este plan de austeridad en la Cámara catalana habrá permitido ahorrar este año más de 12 millones de euros. De Gispert ha destacado que las asignaciones presupuestarias a los grupos ya fueron congeladas en 2011 y ha garantizado que los viajes institucionales continuarán tan restringidos como hasta ahora.



La reducción de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios es la medida que puede tener mayor impacto presupuestario, pero no se sabe en qué medida se rebajarán las aportaciones, que ahora se reparten de la manera siguiente: CiU recibe 6,9 millones; el PSC 3,4; ICV y ERC 1,5 cada uno y el mixto 1,2 millones.