El Parlament votará si ocultar la bandera española en los edificios públicos

CiU ha hecho valer este martes su mayoría en la Mesa del Parlament para admitir a trámite una proposición de ley de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) que pretende que la bandera española quede oculta en los edificios públicos.

En la primera reunión de la Mesa de la Cámara catalana tras las elecciones municipales del pasado domingo, los cuatro representantes de CiU han impuesto su mayoría a los dos del PSC y uno del PPC, que se han mostrado en contra de tramitar esta propuesta.

Fuentes parlamentarias han explicado que en una anterior reunión de la Mesa se acordó solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe para determinar si la proposición reunía las condiciones formales para poder ser admitida a trámite.

Este informe, según las citadas fuentes, no ve impedimentos formales para la admisión a trámite de la iniciativa, si bien no entra a valorar su contenido porque no le compete.

Fuentes de CiU han justificado su voto favorable porque se cumplen los "requisitos formales" para su tramitación, aunque eso no implica, ni mucho menos, que la federación nacionalista piense dar apoyo a la iniciativa cuando se celebre su debate a la totalidad en sesión plenaria.

La normativa vigente establece que la bandera española debe estar presente en los edificios públicos, pero la proposición de ley de Solidaritat sugiere que la enseña no sea visible en el exterior ni el interior de estos edificios.

CiU ya permitió en febrero con el mismo argumento que fuera admitida a trámite la proposición de ley presentada por Solidaritat que planteaba negociar con la comunidad internacional la declaración de independencia de Cataluña. No obstante, al llegar al pleno ese debate, la federación se abstuvo e impidió así que prosperara la iniciativa presentada por Solidaritat.