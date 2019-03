Pajín acusa al PP de ser "un partido de palabras vacías y programa hueco"

La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha advertido al Partido Popular de que los ciudadanos no olvidarán a la hora de votar su actitud durante este difícil curso político, en el que los populares han demostrado ser "un partido de palabras vacías y programa hueco", criticando sin dar alternativas.

La dirigente socialista, que ha inaugurado la jornada de la ejecutiva que los socialistas de Baleares celebran en Palma, ha lamentado el balance de actuaciones del PP en este año político que, según ella, ejemplificó ayer su líder nacional, Mariano Rajoy, al criticar de nuevo la reforma laboral "sin dar una sola propuesta".

El PP, según Pajín, se ha pasado los meses "a la espera de que a España le vaya peor para ver si les va mejor" a ellos, una actitud que la dirigente socialista ha vinculado más al interés por buscar réditos electorales que al de los ciudadanos.

"Los ciudadanos (...) no olvidan quién ha estado a la altura y ha sido responsable, quién supo tener una respuesta a cada problema y quién solo supo buscar rédito electoral". Pajín ha admitido que para los socialistas, en el Gobierno del Estado y en el de las diferentes autonomías, ha sido un año muy complicado debido a la crisis económica y en el que han tenido que tomar decisiones que, ha reconocido, a veces no gustan y son difíciles de asumir.

Pero la dirigente socialista se ha mostrado orgullosa de haberlas tomado porque, haseñalado, equivocados o no, "nadie podrá decir que no nos estamos dejando la piel para sacar al país de esta crisis". "Es más fácil mirar a otro lado como otros hicieron, pero sería irresponsable y los socialistas no lo somos", ha aseverado.

A ese otro lado, Pajín ha ubicado al PP en el apartado de la "confrontación" y la crítica no constructiva, y ha acusado a los populares de "poner palos en las ruedas del diálogo social", de pedir una reforma laboral a la que solo saben poner pegas y de no tener nada que ofrecer a cambio.

El PSOE, por el contrario, según ha asegurado Pajín, tiene retos claros que son los de sacar al país de la crisis y que éste sea más fuerte que nunca, aunque para ello tengan que poner en marcha "políticas que no son fáciles de adoptar ni de explicar".

Ha lamentado que en medidas como la reforma laboral no haya podido lograrse un acuerdo con sindicatos y empresarios, pero ha señalado que el Gobierno sabe que con los sindicatos lo une mucho más de lo que lo separa y que "la mano sigue tendida" y "las huelgas no desaparecerán de los telediarios como en época de otros".