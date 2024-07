Page pone en duda que Sánchez agote la legislatura: "Creo que no va a llegar al final"

El presidente de Castilla-La Mancha no cree que el Gobierno vaya a aguantar 3 años más. En una entrevista en Onda Cero, Carlos Alsina le ha preguntado si ¿piensa que la legislatura llegará hasta el final? y Emiliano García-Page lo ha puesto en duda: "Personalmente creo que no va a llegar al final, pero para ser sincero, no tengo la más mínima idea".

El barón socialista, crítico de nuevo con determinadas posturas del Gobierno, ha recordado que al amnistía es " consecuencia de un chantaje" y que dándosela a a los independentistas Sánchez "ha cumplido". "El compromiso de investidura es aprobar la ley de amnistía. No creo que el compromiso sea gestionarla después, porque eso no se puede prometer en una investidura". Y en ese sentido cree que cuanto más esté el independentismo "en vilo, más posibilidades tiene esta legislatura de ir avanzando".

García-Page ha confirmado que la presentación de un recurso de inconstitucionalidad impulsado por su Gobierno ante la ley de amnistía está en trámite y está siendo estudiado por el Consejo Consultivo. No se aventura a decir si el Tribunal Constitucional avalará la medida de gracia aunque él considera que "no cabe en la Constitución" y que las decisión del Tribunal Supremo es "razonablemente coherente".

Junts "es el Vox de Cataluña"

Cree Junts per Cataluña tiene un problema "económico y xenófobo" y así define a los de Puigdemont: "A mi me parece tan de extrema derecha Junts como otra extrema derecha que tenemos en España. Es el Vox de Cataluña".

Tras esta afirmación, Alsina le pregunta sobre si Pedro Sánchez, por lo tanto, debe su investidura a la extrema derecha y Page evita posicionarse y repite que le debe la investidura "a Junts". Con todo, recuerda que algunos dirigentes socialistas, como el propio presidente Sánchez, llamaron a los de Junts "xenófobos e incluso fascistas".

Elecciones en Francia

Sobre las elecciones en Francia y después de la inesperada victoria del Nuevo Frente Popular el presidente castellanomanchego celebra la derrota de la extrema derecha de Le Pen y declara que milita "contra el fanatismo".

"Cada país en Europa está buscando el camino para salir del atolladero del populismo", dice Page. En España, tanto el PSOE como el PP han conjurado el riesgo de ser absorbidos por Podemos o por Vox. En el caso de Francia, como tiene un sistema particular, la gente fue a votar en la primera vuelta contra Macron y ahora han salido a votar en contra de la extrema derecha de Le Pen.

