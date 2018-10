Pablo Iglesias sobre su reunión con Oriol Junqueras: "El objetivo tiene que ser hablar, yo voy a esa reunión a escuchar"

EL LÍDER DE PODEMOS SE HA TOMADO 'UN CAFÉ CON SUSANNA'

Pablo Iglesias reconoce que es "excepcional" que su reunión de esta tarde con Oriol Junqueras sea en la cárcel, pero defiende que él cree que Oriol Junqueras "no debería estar en prisión" y asegura que "en privado hasta gente del PP me reconoce que la prisión provisional no se sostiene".