Pablo Iglesias nombra a Cristina Pedroche en el debate de las elecciones de Madrid para justificar una subida de impuestos

Cristina Pedroche se coló como 'invitada sorpresa' en el debate de las elecciones de Madrid y lo hizo en boca de Pablo Iglesias. El candidato de Unidas Podemos recurrió a la presentadora para defender sus propuestas de impuestos.

Cristina Pedroche en el debate electoral de Madrid

Pablo Iglesias hablaba de las propuestas de Unidas Podemos sobre impuestos en el debate electoral de las elecciones de Madrid cuando sorprendió recurriendo a Cristina Pedroche en mitad de sus argumentos: "no sé a quién vota Cristina Pedroche, pero dijo algo muy sensato" y añadió que la presentadora aseguraba tener un buen salario y que no le importaba pagar más impuestos para que pueda haber una buena Sanidad y Educación. "Soy de Vallecas ¿qué esperan que vote?" y añadía que "para que haya cosas públicas de verdad, no para que nos roben; no quiero PP..." decía Cristina Pedroche en un mensaje que se ha hecho viral.

La postura de Iglesias sobre los impuestos

Pablo Iglesias ha nombrado a Pedroche cuando argumentaba la postura de Unidas Podemos en relación a los impuestos en esta campaña de elecciones a la Asamblea de Madrid. Iglesias quiere endurecer la fiscalidad a las rentas más altas aunque no logró el apoyo del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, que insistió en que no es el momento. Pablo Iglesias quiere recuperar en Madrid el impuesto de patrimonio para quienes tengan más de un millón de euros sin contar la vivienda habitual y el impuesto de sucesiones en los casos de herencias de un millón de euros.