Un vídeo de Cristina Pedroche de 2016 se hace viral en plena campaña de las elecciones de Madrid: "No quiero al PP"

"Es que soy de Vallecas, ¿qué esperan que vote?". Así comienza el video de la presentadora Cristina Pedroche que se ha hecho viral en las últimas horas y en el que critica al Partido Popular, cuya candidata, Isabel Díaz Ayuso, parte como gran favorita en las elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo 4 de mayo.

"No quiero PP. No me gusta que nos roben a todos y que les sigamos votando, es como 'venga en estos cuatro años a ver qué haces'", dice en el video, publicado por la revista PAPEL, suplemento del diario El Mundo.

Pedroche afirma en el clip que "quiero ganar el dinero que gano, porque lo trabajo, pero quiero que los impuestos que yo gano vayan para sanidad pública, educación pública. No quiero que se blanquee dinero, no quiero que me roben", lanza.

Partidos como En Comú Podem se han hecho eco del video, compartiéndolo en redes sociales.

En esa misma entrevista, que está publicada íntegra en YouTube, Pedroche apunta: "Es que es la verdad. PP: pendientes de perla. Eso es así de toda la vida. Cuando era pequeña, me daba tanta rabia la gente que iba con pendientes de perla... Es que son pijas malas".