Ángel Gabilondo carga contra Isabel Díaz Ayuso: "Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez"

Después de que Isabel Díaz Ayuso asegurara en una entrevista en Antena 3 Noticias que su rival en las elecciones de Madrid del 4-M es Pedro Sánchez, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ha respondido a la candidata popular en el primer acto de la campaña de los comicios madrileños.

"La señora Ayuso culpa de sus errores a todos, pero tú no ves los tuyos. Solo tienes una palabra en la boca: Sánchez. ¿El virus?, Sánchez; ¿Toni Cantó?, Sánchez; ¿Qué no puede resolver algo particular?, Sánchez. Madrid no te debe tres, nos debes una porque no puedes vivir sin mencionar a Sánchez", ha arremetido Gabilondo.

Sánchez arropa a Gabilondo y evita nombrar a Ayuso

El propio Pedro Sánchez ha participado en dicho acto junto a Gabilondo aunque el presidente del Gobierno no ha querido mencionar a Ayuso en su intervención y ha animado a votar en las elecciones en Madrid para evitar la "foto de Colon" y poner fin a 26 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.

Para Sánchez, la salida de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus sólo tiene dos caminos: el de una recuperación justa con un ejecutivo serio y progresista liderado por Gabilondo, o "el gobierno de la plaza de Colón que significa exclusión social, ultraderecha y corrupción durante dos años más".

"Dicen que aman mucho a España, pero sólo la aman si están en el Gobierno, porque si no gobiernan, su máxima es que mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla o, por los menos, para volver a gobernar y reanudar su pillaje. Eso es lo que hacen", ha asegurado Pedro Sánchez.