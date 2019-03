Pablo Iglesias niega que tenga diferencias con Iñigo Errejón

Pablo Iglesias ha negado que existan discrepancias internas sobre la estrategia a seguir tras las elecciones andaluzas. Mientras unos ponían líneas rojas para negociar con los socialistas, otros lo entendían como simples puntos para dialogar.

Preguntado sobre la existencia de discrepancias con Iñigo Errejón, Pablo Iglesias niega estas diferencias con el número dos de la formación.

El líder de Podemos trató de zanjar el pasado lunes la polémica surgida respecto a la posición de su formación en esta negociación, después de que hace una semana una de las portavoces de la Ejecutiva nacional rebajara de "condición irrenunciable" a "propuesta" las medidas puestas encima de mesa por la candidata de la formación 'morada' en Andalucía, Teresa Rodríguez, para apoyar la investidura.

"Son tres cosas muy sencillas que no cuestan ni un euro y que son una manera de manifestar voluntad hacia el diálogo, pero no son negociables, no va a haber un mercado", avisó Iglesias el lunes en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Coordinación.

Además, el secretario general de Podemos ha asegurado que los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves tienen "una responsabilidad política con la corrupción en Andalucía" y que, por lo tanto, no tienen intención de retirar de la mesa de negociación en esta Comunidad su petición de que el senador y el diputado, respectivamente, dejen sus escaños, independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo.