Pablo Iglesias muestra la carta con el mensaje y las balas de la amenaza de muerte

Pablo Iglesias ha compartido en su perfil de redes sociales la imagen de la carta recibida en el Ministerio del Interior donde se le amenaza. El sobre contiene 4 balas de Cetme y una carta donde se amenaza de muerte al líder de Unidas Podemos y su familia. El actual candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid ha compartido la fotografía y el contenido de la carta donde se puede leer, "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota."

Una carta y 4 balas

"El Ministerio del Interior ha recibido una carta dirigida a mí con amenazas de muerte hacia mí y hacia mi familia. El sobre contenía 4 balas de Cetme. No es la primera vez que sucede. Hoy también han recibido cartas amenazantes el ministro Marlaska y la Directora de la Guardia Civil. Amenazas y más amenazas para que dejemos de hacer política, y que cada vez van un poco más lejos" ha escrito Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, en redes sociales.

Para el candidato a las elecciones de Madrid, la amenaza de muerte "es otra consecuencia más de la normalización y el blanqueamiento del discurso de odio de la ultraderecha. Esto es consecuencia de la normalización mediática de bulos y mentiras contra nosotros."

Pablo Iglesias recuerda, en el mensaje compartido en redes junto a la imagen de las 4 balas, que "no ha habido ni un solo detenido por el atentado contra nuestra sede en Cartagena con un cóctel molotov". El líder de Unidas Podemos se ha preguntado "¿Cómo no van a sentir una impunidad absoluta como para enviarnos amenazas de muerte con balas de un fusil de asalto?."

"Si crees que esto no va contigo, te equivocas. Porque no solo me están amenazando de muerte a mí y a mi familia y a cargos del Gobierno y del Estado. Te están amenazando a ti, están amenazando tu derecho a votar a quien te dé la gana y a ejercer tu libertad. Están amenazando la democracia" ha recordado Pablo Iglesias.