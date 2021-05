Pablo Iglesias dimite y deja la política: "No contribuyo a sumar. Me he convertido en un chivo expiatorio". El líder de Podemos ha comunicado esta decisión tras los resultados en las elecciones de Madrid, que él mismo ha catalogado de "tragedia".

"Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse", ha reconocido Pablo Iglesias durante un discurso en el que afirma que "estos resultados van a agudizar los problemas territoriales en España. Nunca Madrid había sido tan desigual al resto de España".

"La consolidación electoral de la ultraderecha es una tragedia, pero es lo que ha votado la mayoría", reconoce Iglesias, que valora la alta participación en las urnas durante las elecciones de este 4 de mayo.

"Hemos fracasado. Hemos estado muy lejos. Nuestro resultado sigue siendo una suma insuficiente para ser una alternativa a la derecha", ha reconocido el candidato de Unidas Podemos.

A falta de que concluya el escrutinio de estas elecciones a la Asamblea de Madrid, Unidas Podemos obtendría 10 escaños, siendo el tercer partido de la izquierda pero ganando tres escaños con respecto a las elecciones de 2019.

Un crecimiento posiblemente potenciado por la salida de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno para presentarse a estas elecciones en Madrid. El candidato de Unidas Podemos deja todos sus cargos en la política.