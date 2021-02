Pablo Iglesias, a "don" Teodoro García Egea: "Si no hay normalidad democrática es por lo que su partido ha hecho a la democracia española"

Dirigiéndose a él con un Don Teodoro, Pablo Iglesias ha protagonizado un duro enfrentamiento hoy con el Portavoz popular Teodoro García-Egea que le preguntó al vicepresidente segundo del Gobierno si seguía defendiendo que en España no hay plena normalidad democrática.

"Señor Iglesias, le entiendo a usted cuando afirma que España es una anormalidad democrática, créame que le entiendo porque un Gobierno que pone de Fiscal general a una ministra de Justicia y diputada del PSOE, del que forma parte un partido imputado por corrupción, el suyo, es una anormalidad democrática. Un Gobierno que silencia al Parlamento, que tenga 3 ministros señalados por un escándalo, que defienda a un rapero más que a un hostelero o un autónomo o que pague a una niñera con dinero público. También es una anormalidad democrática que su gobierno defienda a los okupas y se ponga un Guardia Civil en la puerta para defenderlo".

Pablo Iglesias no evitó contestar y aseguró: "Ojalá hubiera plena normalidad democrática en España, pero si no la hay es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española".

García-Egea no se mostró satisfecho con la respuesta y preguntó a Iglesias de si "a parte de decir sandeces trabaja por España", después de prestarse a proponer rótulos para identificar a cada uno de los ministros de Podemos a través de sus últimas polémicas.

El líder morado continuó en su segundo turno de palabra y accedió a debatir sobre "qué es normalidad democrática".

"A mí no me parece normal que Cifuentes se 'vaya de rositas' y Pablo Hasél esté en la cárcel; a mí no me parece normal que su partido bloquee la renovación del CGPJ para seguir controlando la sala segunda o lo que haga falta por detrás; A mí no me paree normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas. Yo entiendo que ustedes se cambien de sede, pero creo que lo que los ciudadanos desearían simplemente es que ustedes dejasen de robar", espetó Pablo Iglesias a Teodoro García Egea.

Terminó su intervención Iglesias augurando que "ustedes vienen al Congreso a insultar y a patalear y van a seguir haciéndolo durante mucho tiempo y mientras tanto nosotros seguiremos gobernando".