Pablo Casado anuncia un antes un después en el PP y trasladará la sede nacional del PP de Génova

Pablo Casado, líder del PP, ha anunciado este martes que la sede nacional del PP se trasladará de la calle Génova, porque quiere que haya un antes y un después en el Partido Popular, y distanciarse de todo lo anterior, incluido el caso de Bárcenas. "No podemos estar en una sede que se está investigando", ha explicado

"Defender al partido no es defender conductas individuales. Desde hoy no daremos explicaciones de una acción pasada o individual. No nos lo podemos permitir más. Y más con el calendario judicial que se avecina", ha asegurado Pablo Casado, refiriéndose al juicio de Bárcenas.

5 anuncios clave de Pablo Casado

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado lo siguiente:

-La sede nacional del PP se trasladará a otra ubicación y dejará de estar en la calle Génova.

-Creación de un nuevo departamento de 'compliance' que establecerá mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y un canal anónimo de denuncias con absolutas garantías.

-Convención nacional, de la que se lanzará un documento político estratégico como convocatoria abierta a los españoles, incorporando a representantes de la sociedad civil, distintos sectores y captando talento dentro y fuera del PP.

-Plan de recuperación territorial de Cataluña

-Mantenemos el rumbo (la hoja de ruta la marcamos en el discurso de la moción de censura) y reivindicamos el centro político.