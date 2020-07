Pablo Casado llama a la "tranquilidad" para las elecciones gallegas 2020: "Es más seguro ir a votar que ir a tomar un café"

El líder del PP, Pablo Casado, ha mandado un mensaje a la "tranquilidad"de cara a las elecciones gallegas 2020. "Es más seguro ir a votar que ir a tomar un café, que está más concurrido", ha señalado.

En una entrevista en Espejo Público, Casado ha defendido la gestión del coronavirus en Galicia del candidato a la reelección de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que considera que ha sido "más previsor". El líder del PP ha asegurado que en la comunidad se "ha cumplido lo que dicen los expertos, primero prevención, segundo protección y tercero la intervención".

Casado señala además que con el confinamiento de la localidad lucense de A Mariña "se demuestra que teníamos razón, que había 'plan b' jurídico para confinar" sin tener el estado de alarma.

Ante las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que asegura que "donde Feijóo dice Galicia, los psicoanalistas ven Madrid", Casado señala que "siempre que ha tenido que elegir entre Madrid y Galicia, ha elegido Galicia". "Yo le ofrecí ser vicepresidente del partido", ha apuntado.

Pablo Casado responde a Pablo Iglesias

El líder del PP considera que "Pablo Iglesias no está para dar lecciones, está en un caso de corrupción muy grave a sus espaldas", en referencia al caso Dina, "está arremetiendo contra los periodistas y, para colmo, ahora intenta tapar eso inventándose cuestiones en partidos que estamos unidos".

Casado ha reiterado que "lo fundamental es que haya una prensa libre en la que el poder no tenga que dar instrucciones y, sobre todo, no tenga que señalar desde el gobierno a un profesional", en referencia a Vicente Vallés.

Situación económica tras la crisis del coronavirus

El líder del PP ha asegurado que la previsión de la economía tras la crisis del coronavirus "es letal", ya que se espera un desplome mayor "que en ningún otro país". "La economía va a tardar mucho en recuperarse y si ponemos soluciones contraproducentes: subir impuestos o cortar la liquidez a los bancos", ha apuntado.

En cuanto a un acuerdo en materia económica con el Gobierno, Casado ha confirmado que "ahí no nos podremos encontrar porque pensamos que están hechando fuego a una hoguera". "No podemos ser cómplices de una política económica que nos lleva a la ruina", indica.

Habla sobre su relación con Ciudadanos

Pablo Casado ha señalado que "los gobiernos de Ciudadanos y PP no tienen ningún otro partido, independientemente de cómo haya sido la investidura". "Inés arrimadas siempre me ha cumplido la palabra, yo confío en ella", ha apuntado, recordando que "es justo lo contrario que le ocurre a Sánchez, no se fían ni los suyos".

Elecciones vascas

El líder popular considera que "el 12 de julio pinta mal para Sánchez porque no tiene buenas expectativas". "La única alternativa moderada y constitucionalista somos PP y Ciudadanos", ha dicho tras recordar los acercamientos del PSOE a EH Bildu.