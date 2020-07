Pablo Casado: "Es de mal gusto hablar de brotes verdes con 4 millones de parados"

El líder del PP, Pablo Casado, quiere mandar un mensaje de tranquilidad a la población gallega que se encuentra confinada y tiene que ir a votar. Asegura que "es más seguro ir a votar guardando medidas de seguridad que ir a los bares". Alaba la política sanitaria que ha promovido Alberto Núñez Feijóo en Galicia donde ha abogado "primero por la prevención, después por la protección y en tercer lugar por la intervención". "Pido la tranquilidad para que la gente ejerza el voto", señala.

Cree Casado que el confinamiento que se está llevando ahora en Lleida y Lugo demuestra que "se puede confinar con plenas garantías jurídicas y sin tener un lastre económico como el que ha sufrido España". Considera que las elecciones gallegas siempre "han sido la antesala de buenos resultados a nivel nacional".

Cree que en España se han hecho cosas mal en la gestión de la pandemia de coronavirus "como por ejemplo contar los muertos". No entiende que Pablo Iglesias asegure que Feijóo dejará Galicia para irse a Madrid cuando este ya ha rechazado ser ministro de Rajoy y la vicepresidencia del Gobierno que él mismo le propuso.

Señala que Pablo Iglesias no está para dar muchas lecciones "cuando tiene un caso de corrupción a sus espaldas", en referencia al 'caso Dina'. Cree que "es fundamental que haya una prensa libre aunque parece ser que Iglesias tiene un modelo bolivariano".

No cree que lo peor de la crisis económica ya haya pasado como señalan algunos miembros del Gobierno. El discurso del Gobierno de Pedro Sánchez le recuerda al de los brotes verdes de la crisis de 2008. "Es de mal gusto hablar de brotes verdes con 4 millones de parados.Las previsiones son letales, se desploma la economía más que en cualquier país desarrollado. La crisis no ha sido simétrica y hay en países que ha afectado menos porque aquí no se previno y el cierre fue brutal: muy prolongado y nada selectivo".

Pablo Casado afirma que en el PP no pueden ser los cómplices de una política económica que iría a la ruina. "Los presupuestos suelen acompañar al bloque de investidura, es raro ver que quien inviste además no son los que apoyan su política presupuestaria". "Ahora parece que hacen unos presupuestos con sablazo fiscal y la oposición tiene que apoyarlo y además callarse la boca porque sino, crispamos. No es propio de democracia que la oposición se calle la boca ante el Gobierno porque si no crispa".

Puedes volver a ver toda la entrevista al líder del PP Pablo Casado en Atresplayer.