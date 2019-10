Pablo Casado valora la sentencia del 'procés': "Pedimos a Pedro Sánchez que no indulte a estos condenados"

Más información Sentencia del 'procés'

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido a "Pedro Sánchez que afirme que no va a indultar a los condenados por el Tribunal Supremo" tras conocer la sentencia del 'procés'.

En una entrevista en Espejo Público, Casado ha calificado la sentencia como la "más relevante de la historia democrática de España". "Desde el PP respetamos esta sentencia", ha señalado.

"Quien la hace la paga", indica el líder del PP, por lo que ha pedido a Sánchez "que afirme que no va a indultar a estos condenados". "El PP va a estar al lado del gobierno para que haga cualquier medida para preservar el orden público", ha añadido.

"Teníamos que volver a introducir en el código penal el delito por referéndum ilegal"

Casado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez no puede buscar un "atajo político" para intentar tener una relación con esos partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura y a los que "debe" su presidencia". Debe "comprometerse" a que no va a "enmendar la plana" al Tribunal Supremo y que no les va a "indultar".

"Yo planteé nada más ser elegido presidente del PP que teníamos que volver a introducir en el código penal el delito por referéndum ilegal, que el señor Caamaño y el señor Zapatro retiraron este delito del código penal a petición, se dice, de los partidos independentistas", ha indicado.

Pactos

Casado no considera "muy responsable" que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ahora proponga "un desbloqueo, cuando podría haber evitado unas segundas elecciones". Le critica que haya rechazado ir en una "coalición electoral, en España Suma, que las encuestas demuestran que también les hubiera venido bien". "Nuestra estrategia es aglutinar el voto del centro derecha para evitar que Sánchez siga gobernando", ha indicado. Encuestas

Las encuestas dan al PP como el partido que saca más réditos y Casado ha afirmado que sus sondeos propios "van en la misma línea". "Nosotros somos muy cautos, pero tenemos a tiro de piedra la victoria a Pedro Sánchez", ha señalado.

"¿Por qué ahora Pedro Sanchez va a poder llegar a un acuerdo en noviembre si tuvo tres puertas a las que llamar en abril y no lo hico?", se pregunta Casado, que asegura que "quien quiera desbloqueo tiene que ir al PP".

Exhumación de Franco

Casado que el Gobierno ha provocado que la exhumación de Franco coincida con la "campaña electoral". "Los españoles tienen que ver que lo que pasó hace 50 años en España no les va a hacer llegar mejor a fin de mes", apunta.