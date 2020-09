Pablo Casado se desmarca del caso Kitchen y el PP apunta a la dirección de 2013

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha participado en un acto en Madrid, pero ningún periodista le ha podido preguntar porque ninguno ha sido convocado. Se ha tratado de un acto político sin prensa, y que no figuraba en su agenda pública.

El PP se ha encargado de distribuir las imágenes de ese acto y las declaraciones. Casado se ha referido a los asuntos que le han parecido oportunos, pero entre esos temas de actualidad no se encontraba el caso Kitchen.

incomodidad en el PP

La incomodidad es cada día mayor en el PP. El primer día, la nueva dirección del partido trato de aislarse del problema, y poner distancia. Pero hoy, el portavoz y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya ha reconocido que los datos que se conocen son preocupantes y que el PP no puede desligarse de su pasado. "Son noticias que preocupan, son noticias preocupantes. También es obvio que nosotos, como partido político, lo que no podemos hacer es no asumir parte de la trayectoria", afirma.

El PP sabe que el caso Kitchen le sitúa a la defensiva. La posición política de Pablo Casado es más difícil desde que esta investigación ha resucitado en los tribunales. El pasado del Partido Popular condiciona su presente y dificulta su labor de oposición.

Han pasado 7 años del supuesto seguimiento a Bárcenas. Para Pablo Casado, no tiene relación con él, "en esos años yo era diputado por Ávila", responde. Así se desmarca Casado. Para él la investigación no afecta a la dirección actual, son etapas distintas.

Aunque fuentes del PP matizan que esta postura no significa que quiera romper con Mariano Rajoy, pero sí con las extrañas operaciones, dicen, que hubo en la cúpula de Interior.

Mariano Rajoy guarda silencio

El sumario del caso Kitchen también pone el foco en el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. De momento, el expresidente guarda silencio sobre las novedades que se han conocido, y que pueden afectar a la gestión que realizó en su etapa en Moncloa.

Su entorno asegura que Rajoy está tranquilo y descartan que conociera la supuesta operación parapolicial contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Señalan, eso sí, que algunos responsables de la cúpula del Ministerio del Interior pudieron extralimitarse en sus funciones.