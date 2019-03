Pablo Casado: "España nunca ha puesto pegas a la acogida de refugiados de la CE"

Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, sostiene que España no ha cambiado de idea en torno a la acogida de refugiados impuesta por la Comisión Europea. "Aceptamos lo que nos digan desde la CE sobre acoger refugiados. No es lo mismo inmigración económica que refugiados y exiliados, se tienen que establecer criterios como el demográfico. Francia, España y Alemania tienen más acogida que otros países porque son más grandes", mantiene.



Desconoce el criterio para que España acoga a 15.000 refugiados pero "España lo acepta". Cree que la solución a esta crisis migratoria se encuentra en el origen porque "aunque en Europa recibimos a miles son millones los que siguen allí sufriendo la guerra". Desmiente que España haya puesto pegas a la acogida de refugiados como sí lo han hecho Ucrania, Hungría y Dinamarca. "En España tenemos experiencia en la acogida de refugiados con los subsaharianos", matiza Casado.



Sobre las declaraciones del ministro de Justicia Rafael Catalá que apuntaba a mantener una alerta ante posible paso de efectivos del grupo terrorista Estado Islámico entre los refugiados, mantiene que en España hay una gran experiencia en la lucha antiterrorista. Cree que el terrorismo vasco o atentados como el del 11-M han enseñado a España cómo se hace un trabajo discreto en los servicios de inteligencia.



Elecciones catalanas

Destaca Pablo Casado que los sondeos de las próximas elecciones catalanas del 27-S son buenos porque hay una subida creciente del voto al PP. "Albiol está movilizando un voto muy transversal, él ganó en Badalona, también en Tarrasa y Castelldefels y esto también incluye votantes del PSC". Cree que muchos votantes del PSOE se refugian en el PP después de ver los pactos que ha hecho Pedro Sánchez, además se erigen como la casa de aquellos votantes de Ciudadanos a los que les ha decepcionado que Albert Rivera abandonara la candidatura catalana para dar el salto a las elecciones generales.



Piensa que la propaganda de los nacionalistas intenta poner al PP como una fuerza no relevante en el Parlament pero recuerda que su partido tiene 19 escaños. "Decían que éramos una fuerza residual pero la intención de voto está mejorando". Confirma que pactarán llegado el caso y ha recordado otros momentos en que su partido lo ha hecho para evitar elecciones anticipadas. "Lo hicimos en Asturias , lo hicimos con Patxi López en el País Vasco. Dicen que no pactamos pero siempre hemos pactado cuando pensamos que merece la pena".



Pablo Casado define a Artur Mas como una alternativa que no conviene a Cataluña. "El proceso secesionista es un globo sonda para tapar la quiebra catalana y la corrupción. En esta trama Cataluña es robada por el nacionalismo catalán". Asimismo, incide en que si Cataluña sale de España quedaría automáticamente fuera de la UE."Los tratados de la UE dicen que cualquier territorio que se escinde se va fuera y que cualquier territorio que quiera entrar tiene que tener la aceptación de todos los miembros, pero lo quieren tapar con propaganda".



"No sé si Rajoy irá a la boda de Maroto"

Sobre el debate de la asistencia del presidente del Gobierno Mariano Rajoy a la boda del exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, él se muestra firme. "Yo iré a la boda. Maroto es un tío estupendo y su novio también". Asegura que en el PP no existen divisiones sobre ese tema. "Él no querría que su boda fuera portada de un medio nacional, normalmente ha sido portada por lo bien que lo ha hecho como alcalde". Sobre la asistencia de Rajoy al enlace Casado desconoce si el presidente acudirá al evento.