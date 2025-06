Anaís, exactriz porno y expareja de Ábalos: "Me usó, me trató como a un perro"

Anaís D. G., conocida artísticamente en el mundo del cine para adultos como Letizia Hilton, ha roto su silencio y ha denunciado una relación marcada por la humillación y el encubrimiento.

Tal y como ella misma ha confirmado en una entrevista concedida a El Español, la convivencia con el exministro socialista terminó el mismo día en que la UCO registró su vivienda.

Una relación breve e intensa

Anaís ha decidido hablar tras días de silencio. En una conversación con El Español, ha relatado cómo fue su breve pero intensa relación con el exministro socialista José Luis Ábalos.

"Lo conocí a través de un amigo de mi pueblo. Se fue a ver a una amiga y me dijo ¿me acompañas? Esa amiga hacía de escort para Ábalos. Él de repente me dijo, ¿quieres venir? Fue el día 26 de abril. Ábalos me propuso quedarme esa misma noche a dormir a su casa y estuve hasta el día 10 de junio, hasta el registro de la UCO. Estuve viviendo todos los días, limpiando, por la noche y todo", ha afirmado.

Durante ese periodo, Anís asegura haber compartido el día a día con él, incluso con su familia. "Conocí a su hijo Víctor. Conocía a todos sus hijos, a Pablo y a todos", ha comentado.

Aunque la relación empezó de forma inesperada, rápidamente se convirtió, según su testimonio, en algo más que una simple convivencia.

"Era una relación porque me decía 'te quiero'. Tengo todas las conversaciones", ha asegurado. "Yo no miento en ningún momento".

Un final marcado por la UCO

La relación terminó bruscamente el día del registro policial en casa de Ábalos. Según Anaís, ese día el exministro le pidió que escondiera una memoria externa.

"Ábalos me lo dijo. Me dijo 'toma el pendrive'. Y me pillaron y me pidieron mis datos", ha explicado. "Fue él el que me lo da a mí. Me pidió él a mí que lo escondiera realmente".

Durante el operativo, asegura que la Guardia Civil la escoltó incluso para bajar a la perra. "Había más de 15 policías ahí dentro. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cómo no voy a estar enfadada?", se pregunta.

La sensación de haber sido utilizada pesa en sus palabras: "Estoy jodida porque no me esperaba que una persona me hiciera a mí eso. Estoy enfadada, me da rabia, me da coraje. Me siento una víctima realmente, porque ha jugado conmigo".

Humillaciones y control

Más allá del episodio del registro, Anaís detalla episodios que califica como "humillantes". "Me hacía taparme en el coche con un edredón para que no me vieran. O hablábamos con la música a tope porque decía que su coche tenía micrófonos", denuncia. "Eso es humillar a una persona".

Estas situaciones, dice, le hacían sentir "como si fuera una mierda, un perro". A su vez, asegura que, durante su estancia en el domicilio, realizaba tareas de limpieza sin ningún tipo de compensación. "He estado gratis. Todos los días limpiando gratis. El primer día tiró a su chica de la limpieza y me dijo 'me limpias tú'. Tiene mucha cara, es mentiroso", ha insistido Anaís.

Filtraciones y confidencias

Anaís también afirma haber sido testigo de las filtraciones de mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez. "Fue él el que las filtró. Lo sé porque me lo dijo él y estaba yo en su casa ese día. El Mundo fue a su casa y yo estaba ese mismo día cuando vinieron de Madrid", sostiene. "Las encontraron en su ordenador y las publicaron".

Sobre figuras cercanas al exministro, como Koldo García o Santos Cerdán, afirma que no le dio muchos detalles, aunque sí recuerda una frase suya: "No se esperaba una traición así o algo de eso".

No se dedicaba al cine para adultos cuando conoció a Ábalos

Anaís niega que Ábalos la conociera por su pasado en el cine para adultos. "Yo hace muchísimos años que no me dedico al mundo X. Hace más de 8 años que lo dejé", explica.

Además, también ha negado tener vinculación con el mundo de la prostitución. "En internet aparecen perfiles tuyos como escort", le plantean en la entrevista. "No, no, no me he dedicado nunca a ello. Nunca. No. Jamás. Nunca. ¿Vale?", responde tajante.

"Me siento como un trapo sucio"

Sobre el trato que recibió, distingue entre lo afectivo y lo ocurrido el día del registro. "Yo creo que hemos tenido una relación sana, sí. Me ha tratado bien, realmente me ha tratado bien, no he tenido ni una queja por él. Lo que me ha jodido ha sido esto que ha hecho", ha remarcado Anaís.

Sin embargo, la herida emocional está abierta: "Me siento un trapo sucio, me siento un objeto total. Eso no se le hace a nadie".

Anaís asegura que Ábalos intentó contactarla después de que ella hablara públicamente, pero no ha querido responderle. "Tiene mucha cara ese hombre. La verdad es que tiene mucha cara", ha zanjado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.