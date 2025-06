El PP citará en el Senado a Antxón Alonso, administrador de Servinabar, la empresa de Santos Cerdán

El PP citará en el Senado a Antxón Alonso, el administrador de la empresa de Santos Cerdán. El objetivo es "sacarle de su escondite" y que "rinda cuentas" en la Cámara Alta.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ya anunció el pasado viernes 20 de junio la propuesta del Grupo Popular para que compareciese el martes 1 de julio en la comisión de investigación sobre el 'caso Delorme'. Según la investigación, Alonso habría recibido numerosos contratos de obra pública.

Sin embargo, desde entonces el Senado ha intentado localizarle por diferentes vías sin ningún éxito, por lo que se va a proceder a citar a Alonso mediante edicto penal. Se trata de una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta misma fórmula fue utilizada ya por el partido en el caso del exCEO de Globalia Javier Hidalgo o para la expareja de Koldo García Patricia Úriz. "El juego del escondite del socio de Santos Cerdán tendrá la misma respuesta que recibieron el socio de Begoña Gómez y la esposa de Koldo García", han añadido desde Génova.

"No es la primera vez que el Ministerio del Interior no acierta con la localización de los comparecientes. Precisamente con los que están más implicados o más pueden contar sobre la corrupción del sanchismo", ha aseverado el PP. Asimismo, han señalado a la posibilidad de que el Gobierno, el PSOE o "cualquier persona del entorno" del presidente del Gobierno hayan avisado a Antxón Alonso de que esa citación le iba a llegar a su casa y que debía seguir "la estrategia de Sánchez: bunkerizarse en su vivienda y no abrir la puerta".

"Cualquiera de las dos opciones, o las dos al mismo tiempo, son posibles en la España de Sánchez; que desesperado por tapar la corrupción que asfixia lanzó una guerra sucia contra todos los que quieren investigarla", han apuntado.

Moción de censura

El PP también ha insistido en la negativa de su partido de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la falta de apoyos. Aunque ha advertido que "si esos cuatro votos surgieran", ese mismo día la registrarían para "terminar" con el Ejecutivo.

"Si esos cuatro votos surgieran, evidentemente ese mismo día estaría presentada", ha afirmado la dirigente del PP, Cuca Gamarra.

