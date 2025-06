El independentismo pide más tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía: "No soluciona el conflicto"

Esto no soluciona el conflicto. Así de claro ha sido el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, esta mañana en una entrevista radiofónica en Catalunya Radio. Para Junts esto no es un punto y final. Admiten es "una victoria" pero que solo se atribuyen a sí mismos, "es una conquista del independentismo". Recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quería esta ley y sentencian: "es una enmienda a la totalidad a la represión del estado español".

Los independentistas piden que se aplique inmediatamente, y por eso creen que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena debería levantar "hoy mismo" la orden de búsqueda y captura en territorio nacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Es lo mismo que defiende el abogado del prófugo, Gonzalo Boye, que ironiza en declaraciones a Ser Catalunya: "¿Qué más quieren, una bendición papal para aplicar la ley?".

El Gobierno insiste: es por "concordia"

Pero a pesar de la versión del independentismo, de su insistencia en un referéndum de autodeterminación el Gobierno se felicita por una ley "buena", que es para ellos “una conquista de derechos en nuestro país”. Es lo que ha dicho esta mañana en declaraciones a medios la ministra de Ciencia, Diana Morant, asegura que esta ley ha venido a unir a sumar y reconciliar frente a una época en la que primaba la división

En ese mismo argumentario ha insistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha pedido a quien critica esta norma que compare la Cataluña de 2017 con la de 2025, para él, "es una medida cuya legalidad ha sido ciertamente respetada" y que ha demostrado "la eficacia de la apuesta por la convivencia de un Gobierno liderado por un presidente valiente que afrontó los retos para intentar resolver los problemas”.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habla de un "tiempo nuevo" tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Cree que aporta "estabilidad institucional", y pide que se aplique cuanto antes. Además, asegura que el aval del Tribunal Constitucional "da la razón" a "la mayoría" que apuesta por "el reencuentro, la convivencia y por mirar hacia adelante".

La oposición: en contra de la sentencia del TC

La oposición no puede estar más en desacuerdo con las declaraciones del Gobierno. En el fondo y en la forma. Santiago Abascal, líder de Vox, cuestiona la decisión del Tribunal Constitucional. Cree que es inotolerable. Y dice refiriéndose al presidente del Gobierno que "un tirano corrupto" está "dispuesto a terminar con el Estado de derecho con la pretensión de permanecer en el poder a cualquier precio". Cree que el ejecutivo está "liquidando" poco a poco "todos los restos" de democracia.

En el Partido Popular también se muestran muy críticos con la decisión del Tribunal Constitucional. Aunque dicen respetan la sentencia, agregan que este órgano no deja de ser "político" e insisten en que esta ley es una transacción de Pedro Sánchez a los independentistas para comprar su investidura. "Es una ley corrupta se mire por donde se mire como todo lo que ocurre en el sanchismo", ha dicho esta mañana la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

En Génova ven claro que los españoles están en contra. Es lo que también ha defendido el portavoz de los populares Borja Sémper, asegura que "esta legislatura está fundada sobre una mentira corrupta" que "rompió uno de los consensos constitucionales básicos: la igualdad entre todos los españoles". Habla de una "autoamnistía" de "una élite política". Ven esta norma "políticamente indefendible" y admiten no comparten “en absoluto una sentencia de un órgano que es, por su naturaleza, político, no judicial".

