Puigdemont arremete contra el Supremo por no aplicar la ley de amnistía: "Boicotean las leyes en las que están en desacuerdo"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha reaparecido con un mensaje en redes sociales y un vídeo en el que critica al Tribunal Supremo. Según Puigdemont, los jueces del Supremo están actuando al margen de la ley y agrandando la crisis entre Cataluña y el Estado español.

Hace escasos minutos, el catalán ha publicado el siguiente mensaje en la red social 'X' después de que el Supremo haya decidido no aplicar la ley de amnistía a varios líderes independentistas catalanes: "El margen prevaricador del Supremo se va estrechando. Sé que les da igual, porque nadie se atreverá a juzgar a los jueces del Supremo, que siguen obedeciendo a aquel "a miedo ellos" de Felipe VI. Pero cada vez que fuerzan las costuras del estado de derecho, la grieta se va haciendo mayor hasta el punto de hacerla insostenible".

Puigdemont ha acusado directamente a los jueces del Supremo de no respetar la ley porque "no les gusta". Asegura que "en un estado de derecho sí se aplican, mientras que en el estado español no. "Aplican las leyes de la forma que a ellos les gusta y boicotean aquellas con las que están en desacuerdo político" criticaba.

Para el independentista, esto es una muestra de lo que él llama "la estafa democrática del régimen monárquico español". Mientras el Parlamento y el Tribunal Constitucional dicen una cosa, "los jueces del Supremo hacen lo contrario, sabiendo que nunca les pasa nada".

En la misma línea, ha enumerado cinco razones por las que considera que la decisión del órgano jurisdiccional superior de nuestro país "no puede desdibujar la importancia" de esta ley:

La ley de amnistía es solo un paso en la solución del conflicto político entre Cataluña y España, pero no lo resuelve por completo.

entre Cataluña y España, pero no lo resuelve por completo. Insiste en que las decisiones políticas deben tomarse en el Parlamento , no en los tribunales.

, no en los tribunales. Recuerda que ni siquiera el actual presidente de la Generalitat estaba a favor de la amnistía, y que ha sido una conquista arrancada " a regañadientes " por el independentismo y de aquellos que se han manifestado "justamente".

" " por el independentismo y de aquellos que se han manifestado "justamente". Esta ley ya ha ayudado a centenares de familias de represaliados políticos catalanes, aunque aún quedan casos pendientes.

de represaliados políticos catalanes, aunque aún quedan casos pendientes. Insta en que el margen prevaricador del Supremo "se va estrechando", aunque "saben que nadie se atreverá a juzgarles".

Una grieta que va en aumento

Puigdemont concluye su mensaje advirtiendo que la actitud del Supremo está llevando al Estado español a una situación insostenible, no solo para los catalanes, sino también para el sistema judicial: "Cada vez que fuerzan las costuras del estado de derecho, la grieta se va haciendo más grande, hasta el punto de hacerla insostenible, ya no solo por los catalanes, sino también por ellos mismos."

