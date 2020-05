El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha subido al atril en el Congreso de los Diputados donde se votará una nueva prórroga del estado de alarma por el coronavirus donde ha sido crítico contra el Gobierno diciendo que "el estado de alarma es un agujero negro".

Casado ha comenzado su intervención diciendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que va "como pollo sin cabeza" en la gestión durante el coronavirus. Donde ha señalado que "su plan ha sido un fracaso. La reclusión evita el contagio pero eso no puede ser una medida ilimitada. En su universo paralelo, lo hace todo bien. La culpa es del PP, de los bulos, de la prensa, hasta de la geografía. Su problema es que ya nadie le cree". A lo que ha añadido hacia Sánchez que "su problema no son las caceroladas, ni las protestas en Núñez de Balboa, donde los ciudadanos tienen derecho a protestar. Su problema es la ruina que sus políticas están ocasionando" en plena crisis sanitaria por el coronavirus.

Sobre los escraches realizados a miembros del Gobierno, Casado ha querido condenarlos diciendo que hay líneas rojas que no se pueden pasar. En la negociación de esta prórroga, ya nadie se fía de usted. Solo hay que observar el funambulismo de su geometría variable. Cada día está más solo y más débil".

Datos del CIS

Casado ha criticado los datos publicados por el CIS de este martes donde se preguntaba si la oposición debía ser crítica con el Gobierno o dar su apoyo durante el coronavirus a lo que ha dicho que "ya no disimula ni en el CIS. Ahora preguntan si la oposición podemos criticar al Gobierno. ¿Pero usted sabe lo que es una democracia? Con todo esto todavía pretende que le apoyemos. Le avisé responsablemente de nuestro cambio de voto con dos semanas de antelación. Nuestro grupo le pidió un plan B, pero usted vuelve con su fallido plan A. El resultado es el plan B de siempre, su vieja normalidad, la de 1996, la de 2011 y la de hoy. La historia se repite".

Previsiones económicas

Sobre las previsiones económicas que propone el Gobierno durante y posteriormente del coronavirus no convencen a Casado qué señala que "sus previsiones económicas no se las cree nadie. Ya no cabe duda de que tendrá que pedir rescate a Europa y recortar el estado de bienestar. Hay que pensar qué vamos a hacer".

Añadiendo que él propuso la semana pasada al Gobierno un plan Salvemos para "proteger a la población mayor, aislar a los contagiados a partir de test masivos, desconfinar al resto de la población con la obligación de llevar mascarilla. Solo así podremos convivir con este virus sin arruinar a este país. ¿Por qué no lo ha hecho este Gobierno antes?".