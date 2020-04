Pablo Casado: "Ayer enterraron al hermano de mi padre en soledad"

Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha iniciado hoy su intervención en el Congreso de los Diputados solicitando a la cámara un minuto de silencio. "Me duele España. Esto no es una guerra, como dice el Gobierno, es una catástrofe en vidas humanos y una hecatombe económica", ha iniciado su comparecencia.

"Ayer enterraban al hermano de mi padre... en soledad. Hablaba con mi primo anoche y me decía: 'Nunca habría pensado que no pudierais estar con nosotros'. Pero mucho peor lo tienen aquellos contagiados de los que su familia ni siquiera ha podido despedirse de ellos", asevera Casado.

El líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber pecado de "incompetencia" y no de "prudencia" a la hora de rectificar ayer sobre el alivio del confinamiento de los menores a partir del 26 de abril.

En su intervención en el debate de la tercera prórroga del estado de alarma, ha recriminado que el Gobierno ha puesto "la propaganda antes que los bueyes de la gestión" y le ha acusado de "incompetencia" sobre todo en esta rectificación de ayer.

"No diga que ha pecado de prudencia, ha pecado de incompetencia, y con la salud de nuestros hijos no se juega", le ha advertido en una intervención muy dura en la que ha asegurado que "esto no va bien", lo que muestra una postura muy crítica del PP a la hora de votar la prórroga del estado de alarma.