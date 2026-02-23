Igualdad propone ampliar la distancia de las órdenes de alejamiento y mejorar la cobertura de las pulseras antimaltrato

En los casi dos meses que llevamos de 2026 se han producido diez asesinatos por violencia de género, de los cuales más de la mitad de las víctimas habían denunciado previamente. Ante esto, el Ministerio de Igualdad ha enviado al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una serie de recomendaciones para mejorar la protección de las víctimas.

Fuentes del ministerio de Ana Redondo explicaron a EFE que las propuestas se centran en reforzar la eficacia de los dispositivos de seguimiento Cometa, empleados para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los tribunales.

Entre las principales medidas, Igualdad quiere aumentar la distancia de las órdenes de alejamiento y mejorar la cobertura en las zonas donde fallan las pulseras por falta de red. Con esto, buscan "una respuesta firme" ante el mal uso de estos dispositivos por parte de los agresores.

El ministerio reclama que se incoen siempre procedimientos por quebrantamiento de condena cuando se incumpla la medida judicial, ya que subrayan que no ocurre de forma sistemática. Además, el ministerio considera necesario exigir responsabilidades por los daños derivados de dichos incumplimientos.

Otra de las recomendaciones que destacan es la importancia de revisar las distancias de prohibición de aproximación a las víctimas. El departamento de Redondo recuerda que el sistema Cometa funciona de forma óptima cuando la separación mínima entre víctima y agresor no es inferior a 350 metros. Sin embargo, advierten que en menor distancia, la capacidad de reacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ve limitada, dificultando una intervención a tiempo para evitar una agresión.

El Ministerio también señala los problemas de aquellos casos en los que el domicilio del agresor se sitúa dentro del área de exclusión fijada por los jueces, es decir alrededor del hogar o centro de trabajo de la víctima, ya que esto provoca que el sistemareciba de manera continua alertas innecesarias que generan tensión tanto en las fuerzas de seguridad como en las propias víctimas.

Por último, Igualdad reclama mejorar la cobertura en aquellas zonas donde los dispositivos fallan por falta de red, debido a que sin una conexión estable no puede garantizarse la monitorización constante de las posiciones de agresor y víctima, un elemento fundamental para la eficacia de estos mecanismos de protección.

