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Los reyes Felipe VI y Letizia visitan a los heridos del accidente de tren de Urda en el Hospital de Toledo

Los monarcas se desplazan al Hospital Universitario de Toledo para interesarse por el estado de los afectados y trasladar su apoyo a las familias. La tragedia ferroviaria deja ya 69 fallecidos.

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Los reyes Felipe VI y Letizia visitan a los heridos en el Hospital de Toledo | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Los reyes Felipe VI y Letizia visitan este jueves a los heridos del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha dejado ya 69 víctimas mortales. Los monarcas tienen previsto acudir a partir de las 15:00 horas al Hospital Universitario de Toledo, donde permanecen ingresados varios de los pasajeros que viajaban en los trenes Iryo y AVE que colisionaron este miércoles.

El objetivo de la visita es conocer de primera mano la evolución de los afectados y mostrar su cercanía a quienes están atravesando las consecuencias de la tragedia. Durante su estancia en el centro sanitario, los reyes también han conversado con familiares de las víctimas y conocer más detalles de lo ocurrido.

Quince heridos permanecen en la UCI del Hospital de Toledo

El accidente ha dejado 69 personas fallecidas y decenas de pasajeros hospitalizados, según los datos facilitados hasta el momento. En el Hospital Universitario de Toledo permanecen ingresadas 23 personas, de las cuales 15 se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otras ocho están hospitalizadas en planta.

La visita de los monarcas se produce apenas un día después del choque entre los dos trenes, mientras continúa la atención sanitaria a los heridos. Felipe VI y Letizia han estado acompañados por la ministra de Educación, Milagros Tolón, en representación del Gobierno de España, y por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El mensaje de Felipe VI tras conocer la tragedia

El rey ya había trasladado públicamente sus condolencias este miércoles, poco después de conocer la magnitud del accidente. Desde la base militar de Bétera, en Valencia, Felipe VI lamentó el "terrible accidente" y quiso dirigirse especialmente a los familiares de las personas fallecidas. "Quiero transmitir a las familias nuestra tristeza en un momento tan duro", expresó el monarca.

Como muestra de duelo, la Casa Real ha cancelado los compromisos oficiales previstos para los próximos días, incluidos varios actos programados en Madrid y Canarias.

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