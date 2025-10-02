Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Nueva tensión en el Gobierno de coalición por la situación de la Flotilla: Sumar pide más contundencia con Israel

Sumar reprocha a los socialistas no estar haciendo lo “suficiente” para garantizar la seguridad de los activistas.

Yolanda D&iacute;az y Jos&eacute; Manuel Albares en el Congreso

Yolanda Díaz y José Manuel Albares en el CongresoGetty Images

Cristina Navarro
Publicado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido al Gobierno de Israel que libere a los activistas españoles que participaban en la flotilla y que fueron retenidos anoche por la Armada israelí. “Esos ciudadanos tiene que estar libres de movimiento y de regreso a España inmediatamente y no voy a aceptar ninguna acusación injusta o infundada hacia ellos”, ha exigido Albares en una entrevista en TVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo ha estado en contacto permanente con los voluntarios de la Global Sumud. “Esta mañana no hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes de lo que le sucedía a la flotilla. Hemos trasladado al Gobierno israelí que es necesario que proteja los derechos no solo de nuestros compatriotas, sino de todos los integrantes de la flotilla”, ha insistido. “Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y sin duda alguna la protección de los derechos que puedan ser menoscabados”, ha añadido.

La posición socialista divide al Gobierno

La decisión del ala socialista del Gobierno de no permitir que el buque de la Armada Furor cruzará la zona de contención ha dividido a la coalición. “Tenemos ciertas discrepancias con el PSOE”, ha admito la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “Tiene que haber coherencia entre el discurso del presidente en la ONU y nuestras acciones”, ha reprochado Díaz.

“Ni el Gobierno español ni ningún otro gobierno ha hecho suficiente para impedir este desenlace”, ha insistido el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Desde Sumar piden endurecer la posición contra Israel. “Hay que romper todas las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con un estado que está perpetrando el genocidio”, ha pedido. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. “Corresponde una respuesta contundente que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en nuestro país”, ha subrayado.

La oposición lo tacha de “cortina de humo”

El PP acusa al presidente del Gobierno de haber anunciado el envío del buque de la Armada el mismo díaque ser abrió la posibilidad de que el caso de Begoña Gómez acabe en un jurado popular. “Sánchez ha encontrado en el conflicto de Gaza una cortina de humo con la que tapar las miserias de su propio Gobierno”, ha denunciado el secretario general del PP, Miguel Tellado.

