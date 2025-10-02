Almeida aclara que no se "obligará a las mujeres recibir información" sobre el 'síndrome post-aborto'

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que el llamado 'síndrome post-aborto' no está reconocido como una categoría científica y ha remarcado que cualquier información que se facilite a las mujeres en los centros municipales será elaborada únicamente por profesionales del Ayuntamiento.

Durante un acto en el Colegio de Médicos, donde ha recogido el premio Madrid Longevity por la esperanza de vida en la capital, Almeida ha insistido en que ninguna mujer será obligada a recibir información sobre el aborto. Según explicó, la documentación se pondrá a disposición de aquellas que lo deseen, en el marco de una intervención quirúrgica, pero siempre de forma voluntaria.

El pleno del Ayuntamiento debatió este martes una propuesta de Vox para difundir en los centros municipales información sobre el supuesto 'síndrome post-aborto'. La iniciativa salió adelante gracias a los votos de PP y Vox, mientras que PSOE y Más Madrid se opusieron.

Desde la bancada de Vox, la concejala Carla Toscano describió un listado de problemas como depresión, culpa, insomnio o autolesiones que, según defendió, formarían parte de este supuesto síndrome. Sin embargo, Almeida se ha distanciado de esa postura y asegura que respaldar que las mujeres reciban información no significa compartir el argumentario de Vox.

Profesionales como única fuente

El alcalde ha explicado que será el equipo de especialistas del Ayuntamiento quien prepare el material, con criterios médicos y contrastados. "No se va a dar ningún tipo de información falsa a la mujer. Tenemos un extraordinario equipo de profesionales en el Ayuntamiento y no se puede dudar de ello", ha asegurado.

Almeida quiso dejar claro que su apoyo a la propuesta no implica aceptar la terminología planteada por Vox. Recuerda, además, que en el Pleno, la propia concejala de Vox no quedó satisfecha con la postura expresada por el Partido Popular.

Diferencias con Vox

Preguntado sobre por qué el PP votó a favor de la iniciativa pese a no necesitar los votos de Vox, el alcalde ha explicado que los populares habían presentado una enmienda transaccional con un enfoque distinto, aunque esta no fue aceptada por el grupo de Javier Ortega Smith.

En este sentido, Almeida asegura que su partido coincide con Vox en la necesidad de proporcionar información, pero no en la interpretación que esta formación hace sobre el aborto. "Yo no apoyo la argumentación de Vox del síndrome post-aborto, pero sí entiendo que el aborto tiene consecuencias y las mujeres tienen derecho a conocerlas", ha puntualizado.

El alcalde ha reiterado que la decisión final será siempre de cada mujer y que la función del Ayuntamiento es únicamente ofrecer la posibilidad de acceder a información veraz. "Las mujeres tienen la madurez para recibir aquella información que estimen adecuada. Nadie se la va a imponer", ha recalcado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com