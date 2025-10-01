El Gobierno pide a la Flotilla salir de la zona de exclusión de Israel mientras Sumar exige protección si deciden continuar

El Gobierno ha dado la orden directa al buque 'Furor' de la Armada de no adentrarse en aguas israelíes. Aseguran que el barco de salvamento marítimo ya se encuentra en un radio operativo para realizar operaciones de rescate a la Global Sumud, pero advierten de que ese avance pondría en peligro la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla. "Se quedará en los alrededores por si fuera necesario hacer alguna labor de salvamento”, ha informado la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Es un riesgo enorme el que asumen entrando en esa zona de exclusión", ha añadido.

Desde Moncloa recomiendan además a la flotilla que, en las actuales circunstancias, den marcha atrás. Advierten de que no hacerlo pondría en riesgo severo su propia seguridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha querido mandar hoy un mensaje de tranquilidad. "Aquellos compatriotas que están en la flotilla van a contar con toda la protección diplomática como no puede ser de otra manera", ha asegurado. Y ha lanzado un mensaje a Israel. "No representan un peligro ni una amenaza para Israel y espero que el Gobierno de Netanyahu no sea una amenaza para la flotilla", ha insistido Sánchez.

División en el Gobierno de coalición

La decisión de los socialistas no ha gustado en Sumar. Desde la formación hoy reivindican que la responsabilidad del Gobierno no es pedir a la flotilla que se retiren, sino protegerles si deciden seguir. "Sus vidas corren riesgo y nuestro país tiene que darle apoyo", ha explicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En la formación quieren endurecer la posición de España y exigen romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. "Dentro del Gobierno estamos con una posición bastante exigente respecto a lo que está pasando en Palestina", ha declarado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La oposición tacha de "propaganda" el envío del buque Furor

El PP acusa al presidente del Gobierno de intentar desviar el foco de los problemas judiciales. "¿Qué día anunció el Gobierno que mandaba un buque de la Armada? Sánchez lo anunció el día que supimos que un juez iba a mandar probablemente ante un jurado popular a su mujer", ha reprochado la portavoz de los populares en el Congreso, Ester Muñoz.

"Nos parece un absoluto paripé el Gobierno y la izquierda han utilizado como escudos humanos a las víctimas de Gaza para enarbolar la bandera de no saben muy bien qué", ha criticado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán

