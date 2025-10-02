El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por la causa principal

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha informado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que podrá ser juzgada por un jurado popular no solo por un presunto delito de malversación, sino también por otros cargos.

Según el auto dictado este jueves, Gómez deberá responder por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La decisión también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, implicados en la misma causa.

El magistrado ha citado a los tres investigados a comparecer el próximo lunes, 6 de octubre, a las 17:30 horas, momento en el que se les notificará formalmente la resolución judicial. De confirmarse, el procedimiento pasará a la competencia de un tribunal con jurado, una figura prevista para determinados delitos graves en el ordenamiento español.

