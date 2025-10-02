Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Caso Begoña Gómez

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por la causa principal

La esposa de Pedro Sánchez afronta un proceso por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además de malversación.

Bego&ntilde;a G&oacute;mez, en una imagen de archivo.

Begoña Gómez, en una imagen de archivo.laSexta.com

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha informado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que podrá ser juzgada por un jurado popular no solo por un presunto delito de malversación, sino también por otros cargos.

Según el auto dictado este jueves, Gómez deberá responder por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La decisión también afecta a Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, implicados en la misma causa.

El magistrado ha citado a los tres investigados a comparecer el próximo lunes, 6 de octubre, a las 17:30 horas, momento en el que se les notificará formalmente la resolución judicial. De confirmarse, el procedimiento pasará a la competencia de un tribunal con jurado, una figura prevista para determinados delitos graves en el ordenamiento español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Salvador Illa traslada al papa León XIV su preocupación por los conflictos internacionales y le invita a visitar la Sagrada familia

El presidente de la Generalitat se reunió en el Vaticano con el pontífice

Publicidad

España

Begoña Gómez, en una imagen de archivo.

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por la causa principal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante una sesión ordinaria del Pleno Municipal,

Almeida aclara que no se "obligará a las mujeres recibir información" sobre el 'síndrome post-aborto'

Begoña Gómez

Begoña Gómez admitió que su asesora mandó mensajes de manera "muy excepcional" cuando hay más de 100 correos con la UCM

Sánchez
FLOTILLA

Sánchez, sobre los barcos de la Flotilla interceptados: "Vamos a garantizar la protección de los derechos"

Vicente Vallés
Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez: "Estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento y eso está haciendo"

A3 Noticias 1 (23-07-25) El Supremo mantiene a Santos Cerdán en prisión por los indicios de su "papel directivo" en la trama Koldo
Caso Koldo

El Supremo vuelve a frenar las diligencias de Santos Cerdán en el 'caso Koldo' y le afea que use el recurso como "desahogo"

El instructor Leopoldo Puente mantiene el veto a la batería de pruebas pedidas por la defensa, avala los audios de Koldo y recuerda que no hay investigación a aforados sin permiso de las Cortes; invita a recurrir en apelación si discrepan.

Pedro Sánchez
Gaza

El Gobierno pide a la Flotilla salir de la zona de exclusión de Israel mientras Sumar exige protección si deciden continuar

La Moncloa recomienda a la Flotilla que no entre en la zona de exclusión, porque el Buque español Furor no accederá, y no podrá ayudarles ahí. Pero Sumar, de nuevo, tienen otra opinión.

El presidente de la Generalitat se reunió en el Vaticano con el pontífice

Salvador Illa traslada al papa León XIV su preocupación por los conflictos internacionales y le invita a visitar la Sagrada familia

Los Presupuestos Generales del Estado

Los socios de Gobierno creen que Sánchez usa los presupuestos para tener "una excusa electoral"

Ana Redondo

Ana Redondo defiende su gestión en la crisis de las pulseras antimaltrato: "Salva vidas cada día"

Publicidad