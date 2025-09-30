Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Cataluña

Una hora menos en Canarias, y... ¿también en Cataluña? La última propuesta del Consell de la República

Defienden que el horario español es herencia del franquismo y que tener horarios distintos sería un paso hacia la soberanía.

Un reloj

¿Una hora menos en Cataluña? | Pexels

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Una hora menos en Canarias, y... ¿también en Cataluña? El Consell de la República catalana quiere que los relojes en Cataluña marquen una hora menos, igual que en Canarias. Consideran que cambiar el huso horario es una manera de 'diferenciarse de España'. Aseguran que el horario español es herencia del franquismo y que tener horarios distintos sería un paso hacia la soberanía.

Se trata de una medida que Jordi Domingo, al frente del Consell de la República tras la salida de Carles Puigdemont, plantea en 'VilaWeb'. Consistiría en que comercios y entidades adopten el horario de Greenwich como gesto de rebeldía.

Ha sido en una entrevista donde Domingo ha defendido que profesionales autónomos, pequeños negocios y entidades del independentismo se acojan al meridiano de Greenwich, en vez del centroeuropeo. De esta manera, considera que mantendrían un comportamiento "como si fuéramos independientes ya".

De esta manera, se recupera un debate, el de sectores soberanistas que consideran que el horario actual es herencia franquista, por lo que Cataluña tendría que corregir esa anomalía.

Un cambio "que puede tener una potencia extraordinaria"

Domingo asegura que se trata de un cambio que "puede tener una potencia extraordinaria", a la vez que se pregunta "¿por qué no cambiamos la hora, los catalanes? ¿Por qué no nos ponemos al meridiano que nos toca de Greenwich? ¿Por qué los profesionales autónomos, que mandamos en nuestro país, no decimos que trabajaremos las horas de acuerdo con el horario catalán?".

"Nuestra propia forma de hacer"

El propio Domingo reconoce en dicha entrevista la vocación minoritaria de su propuesta. "Si 200.000 personas nos cambiamos el horario, actuamos y les acabamos obligando a distinguir entre el horario español y el catalán, hemos ganado, les hemos empezado a imponer nuestra propia forma de hacer".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la Complutense

Begoña Gómez, junto a Cristina Alvarez, en la tribuna de público en el Congreso de los Diputados

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Todas las veces que Pedro Sánchez dijo que sin Presupuestos no se podía gobernar

Un reloj

Una hora menos en Canarias, y... ¿también en Cataluña? La última propuesta del Consell de la República

El diputado de los Comuns, Gerardo Pisarello

Los socios del gobierno cargan contra el PP y exigen al ejecutivo la regularización inmediata de los inmigrantes que viven en España

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,
Gaza

Yolanda Díaz califica el plan de Trump como una "farsa" que "perpetúa la ocupación" de Gaza

Imagen de archivo de la pulsera antimaltrato.
PULSERAS

Un informe de la Guardia Civil habría alertado al Gobierno de que algunos maltratadores habrían 'burlado' la geolocalización poniendo las pulseras a animales

Patxi López en el Congreso
PGE

El Gobierno agota el plazo sin presentar los Presupuestos, mientras el PP pide convocar elecciones

Las negociaciones con los partidos políticos están siendo complicadas, aseguran.

Pedro Sánchez
GAZA

Pedro Sánchez acoge el plan de paz de Trump para Gaza: "Hay que poner punto final a tanto sufrimiento"

Líderes internacionales acogen el plan de paz de Trump, pero Hamás aún no se ha pronunciado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo

Interior inicia la rescisión del contrato de balas con Israel por "imposible cumplimiento"

Juanma Moreno

Andalucía anuncia una deducción de 100€ en el IRPF para celíacos: cuarta rebaja fiscal en menos de una semana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Así es el visado por puntos que pretende controlar la entrada de migrantes que propone Feijóo

Publicidad