Una hora menos en Canarias, y... ¿también en Cataluña? La última propuesta del Consell de la República

Una hora menos en Canarias, y... ¿también en Cataluña? El Consell de la República catalana quiere que los relojes en Cataluña marquen una hora menos, igual que en Canarias. Consideran que cambiar el huso horario es una manera de 'diferenciarse de España'. Aseguran que el horario español es herencia del franquismo y que tener horarios distintos sería un paso hacia la soberanía.

Se trata de una medida que Jordi Domingo, al frente del Consell de la República tras la salida de Carles Puigdemont, plantea en 'VilaWeb'. Consistiría en que comercios y entidades adopten el horario de Greenwich como gesto de rebeldía.

Ha sido en una entrevista donde Domingo ha defendido que profesionales autónomos, pequeños negocios y entidades del independentismo se acojan al meridiano de Greenwich, en vez del centroeuropeo. De esta manera, considera que mantendrían un comportamiento "como si fuéramos independientes ya".

De esta manera, se recupera un debate, el de sectores soberanistas que consideran que el horario actual es herencia franquista, por lo que Cataluña tendría que corregir esa anomalía.

Un cambio "que puede tener una potencia extraordinaria"

Domingo asegura que se trata de un cambio que "puede tener una potencia extraordinaria", a la vez que se pregunta "¿por qué no cambiamos la hora, los catalanes? ¿Por qué no nos ponemos al meridiano que nos toca de Greenwich? ¿Por qué los profesionales autónomos, que mandamos en nuestro país, no decimos que trabajaremos las horas de acuerdo con el horario catalán?".

"Nuestra propia forma de hacer"

El propio Domingo reconoce en dicha entrevista la vocación minoritaria de su propuesta. "Si 200.000 personas nos cambiamos el horario, actuamos y les acabamos obligando a distinguir entre el horario español y el catalán, hemos ganado, les hemos empezado a imponer nuestra propia forma de hacer".

