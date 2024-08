Noticias de hoy, viernes 9 de agosto de 2024

El aparición y desaparición de Carles Puigdemont en Barcelona, la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat y esta cuarta ola de calor que va a derretir España, entre las noticias más destacadas de este viernes , 9 de agosto de 2024.

Aparición y desaparición de Puigdemont

El expresident Carles Puigdemont anunció que volvería a España y dijo el lugar al que iba a acudir. Sobre él pesa una orden de detención. Y cumplió. Apareció en Barcelona caminando por la calle hasta llegar al acto de Junts per Cat sin ser arrestado. Cuando pronunció el discurso y terminó, desapareció por 'arte de magia'. Ni la operación 'Jaula' de los Mossos d'Esquadra fue efectiva para dar con él.

Puigdemont defendió que "no es ni será nunca un delito hacer un referéndum". "Aunque nos han querido hacer mucho daño, hoy he venido a recordar que aún estamos aquí", manifestó. "Hace siete años que nos persiguen por querer escuchar la voz del pueblo de Cataluña, hace años que empezó una durísima represión. Han convertido en ser catalán en una cosa sospechosa. "No nos interesa estar en un país en el que las leyes de amnistían no amnistían", agregaba ante los miles de seguidores.

Illa es investido como presidente de la Generalitat

Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat. Obtuvo la mayoría absoluta con 68 votos frente a los 66 votos en contra. Tras ser investido, Salvador Illa, anunció que va "gobernar para todos" a partir del "respeto" y con un "tono positivo" que atienda a la "pluralidad" de Cataluña, ya que el actual es "un momento histórico de cambio" que así lo requiere.

Cuarta ola de calor

Por encima de los 40 grados vamos a estar en muchos puntos de la península durante todo el fin de semana. Desde este viernes y hasta el domingo nos va a acompañar una nueva ola de calor del verano. Es ya la cuarta. Suben las máximas y suben las mínimas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com