Noticias de hoy, viernes 24 de mayo de 2024

El derrumbe de un restaurante en Palma de Mallorca con al menos 4 víctimas mortales y 16 heridos, el rifirrafe entre Javier Milei y Pedro Sánchez y las elecciones europeas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 24 de mayo de 2024.

Derrumbe en Playa de Palma

A última hora de la tarde del jueves , alrededor de las 20:30 un tremendo estruendo sobrecogió a los vecinos de Playa de Palma. La terraza acristalada del 'Medusa Beach Club' se desplomaba dejando al menos 4 muertos y 16 heridos de diferente consideración. La principal hipótesis es que un sobrepeso en la terraza provocase el derrumbe de la misma que acabó cayendo al sótano. Entre los fallecidos hay una camarera española de unos 23 años, dos turistas alemanas de 20 años y un hombre senegalés de 44 años.

Acercamiento de Feijóo a Meloni

Esta medianoche ha arrancado la campaña para las elecciones europeas y se inicia con el acercamiento de Alberto Núñez Feijóo a Giorgia Melonicon quien ahora no descarta pactar. El líder de la oposición dice ahora: "No me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".

Felipe González, en El Hormiguero

Felipe González se ha mostrado muy crítico en El Hormiguero. Ha manifestado: "No podemos insultar la inteligencia. Dicen que la política del perdón ha funcionado en Cataluña... Será que nos ha perdonado Puigdemont, ese será el perdón, porque no ha habido ningun perdón; no ha habido más que el arrodillamiento del Estado frente a un señor que se fugó de la justicia".

El conductor que se dio a la fuga tenía antecedentes

El presunto autor del atropello a un niño de 8 años tras el que se dio a la fuga tenía antecedentes. En octubre de 2022 cometió un delito de odio, junto a un amigo, al intentar atropellar a sus víctimas, dos mujeres trans. Llevaba huido 4 días y su expareja lo había denunciado por violencia de género.

