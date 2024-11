Noticias de hoy, sábado 2 de noviembre de 2024

La DANA que ha arrasado Valencia es la en la segunda inundación que más víctimas se ha cobrado en Europa en lo que va de siglo. La recuperación de cuerpos es una de las principales prioridades de hoy.

Pedro Sánchez: "El Gobierno central está listo para ayudar, si necesita más recursos que los pida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una nueva declaración institucional tras la cuarta reunión del Comité de crisis y la ha hecho: "Sabiendo que en este preciso instante, aún hay docenas de hogares buscando a sus seres queridos y centenares de personas llorando un familiar, un vecino, un amigo".

Desde Moncloa, Pedro Sánchez, ha reiterado a la ciudadanía valenciana y al conjunto de la sociedad que el "Gobierno central está listo para ayudar, si necesita más recursos que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando no hay recursos, ese no es el caso". La DANA es ya "el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país" y "con casi toda seguridad, hablamos de la inundación más grave que ha vivido nuestro continente en lo que va de siglo". Pedro Sánchez ha confirmado que hasta el momento solo en la Comunidad Valenciana habría 211 muertos a los que habría que sumar dos en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Sigue todavía sin haber cifra oficial de desaparecidos.

Las estafas tras la DANA

A los robos se unen los intentos de estafa en las zonas afectadas por la DANA de personas que tratan de aprovecharse del dolor de los afectados. Los propios vecinos de las zonas afectadas han alertado en las redes de la situación. Hay gente con uniformes falsos de ONG o asociaciones, que van tocando puerta por puerta pidiendo dinero.

Se trata de un engaño de delincuentes. Por los móviles también llegan enlaces para saquear cuentas bancarias.

Una de las estafas que más se está dando es en localidades valencianas como Sueca, donde hay varias personas haciéndose pasar por voluntarios de Cruz Roja. Estas personas acuden a las viviendas pidiendo dinero en efectivo para los damnificados.

Encuentran a una mujer con vida tras tres días atrapada en su coche

Una mujer ha sido rescatada con vida después de pasar tres días atrapada en su coche en Benetússer, Valencia, tras el paso de la DANA que ha causado graves inundaciones en la región. Los equipos de rescate la hallaron en un paso subterráneo, donde su vehículo había sido arrastrado y sepultado por otros coches.

Durante las labores de búsqueda del viernes, los rescatistas escucharon los gritos de auxilio de la víctima, quien se encontraba atrapada en el interior del coche desde el inicio de la riada, sin posibilidad de salir. Tras horas de trabajo, retirando vehículos y escombros que bloqueaban el paso, finalmente lograron liberarla. La mujer fue atendida en el lugar por servicios médicos antes de ser trasladada a un hospital para recibir atención especializada.