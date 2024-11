Pedro Sánchez: "El Gobierno central está listo para ayudar, si necesita más recursos que los pida"

Cinco días han pasado ya desde que una devastadora DANA sembró el caos y la destrucción especialmente en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado una nueva declaración institucional tras la cuarta reunión del Comité de crisis y la ha hecho: "Sabiendo que en este preciso instante, aún hay docenas de hogares buscando a sus seres queridos y centenares de personas llorando un familiar, un vecino, un amigo".

Desde Moncloa, Pedro Sánchez, ha reiterado a la ciudadanía valenciana y al conjunto de la sociedad que el "Gobierno central está listo para ayudar, si necesita más recursos que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando no hay recursos, ese no es el caso". La DANA es ya "el mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro país" y "con casi toda seguridad, hablamos de la inundación más grave que ha vivido nuestro continente en lo que va de siglo". Pedro Sánchez ha confirmado que hasta el momento solo en la Comunidad Valenciana habría 211 muertos a los que habría que sumar dos en Castilla-La Mancha y una en Andalucía. Sigue todavía sin haber cifra oficial de desaparecidos.

A primera hora de la mañana el presidente valenciano pedía al Gobierno 5.000 nuevos efectivos militares que Sánchez ha confirmado ya ha dado la orden para que se movilicen, de ellos 4.000 llegarán este mismo sábado y mañana, "a primera hora", se incorporarán los 1.000 restantes. También se enviarán 5.000 policías y Guardias Civiles "duplicando" la cifra actual, asimismo como un buque anfibio. Sánchez rechazó tomar el mando porque "no es el momento de reemplazar a la administración autonómica", sino apoyarla.

Una decisión que ha sido criticada por el PP que considera que la DANA es una "una emergencia de interés nacional" y así debería haberla declarado el Gobierno. Insisten además los populares en que "no hay un límite temporal para esa declaración de emergencia y, por lo tanto, "está a tiempo" aunque "sea con retraso". "El Gobierno de España no puede mirar para otro lado y no asumir su parte de responsabilidad tanto en las acciones preventivas y de alerta a la población, como en las primeras horas de la emergencia y en las acciones de recuperación que se van a realizar", según una nota del partido a la que ha tenido acceso Europa Press.

En el Consejo de Ministros del próximo martes la declaración de zona gravemente afectada, por una emergencia de protección civil, para aquellos lugares que se han visto más golpeados por la dana. Serán zonas de la Comunidad Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón.

Sánchez ha avanzado que desde el Ministerio de Hacienda y desde la vicepresidencia primera del Gobierno se va autorizar al Ejecutivo valenciano la posibilidad de realizar todos los gastos de urgencia que necesite, "sin límite alguno de recursos". Además, ha informado de que el Ejecutivo central está en contacto la Comisión Europea y ha solicitado los trámites para pedir la ayuda del fondo europeo de solidaridad y la utilización de otros recursos de apoyo comunitario.

El presidente del Gobierno ha insistido en que se va "a movilizar todos los medios a su alcance" y ha enumerado las 5 prioridades de actuación:

Salvar vidas , "en las últimas horas hemos desplegado a 2.500 efectivos militares, 1.800 policías, 2.700 Guardias Civiles y varios grupos especializados. Desgraciadamente la magnitud de esta tragedia hace que estas cifras sean insuficientes"

Restablecer suministros

Garantizar la seguridad en las calles, "desgraciadamente algunas personas están aprovechando para saquear"

Después de esta convocatoria el jefe del Ejecutivo se desplazará a Torrejón de Ardoz donde visitará el Cuartel General de la UME y mantendrá una reunión de trabajo con sus responsables. Esta visita la hará acompañada de la ministra de Defensa. El último balance de víctimas mortales por la DANA eleva los fallecidos a los 207 y, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se prevé que sean "más fallecidos".

