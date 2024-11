Una vecina de Alfafar, Valencia, enseña cómo quedó su vivienda tras la DANA: "La casa se inundó en media hora"

Mientras los militares y el resto de servicios de emergencia y fuerzas de rescate continúan en la búsqueda de desaparecidos, miles de vecinos trabajan incansablemente con lo que pueden para limpiar y liberar el agua de sus casas, muchas de ellas inundadas o con serios daños materiales.

Un equipo de Antena 3 Noticias, incluido Matías Prats, se ha trasladado a uno de los municipios más afectados por la DANA, Alfafar, en Valencia. Ahí, el periodista y presentador ha podido hablar con los vecinos para que le expliquen.

"Cogimos a los niños y subimos a la buhardilla"

"Cuando salimos de casa vimos como venía el agua, pusimos toallas pero luego fue a más, cogimos a los niños y nos fuimos a la buhardilla", cuenta una vecina de Alfafar que ha aprovechado para enseñar su vivienda en directo en compañía de Matías Prats.

"El agua llegó hasta aquí... la fuerza del agua arrancó la puerta, los sofás flotando... empezó incluso a subir por la escalera y pensábamos que no iba a bajar. Todo se inundó en media hora. Afortunadamente, después unos amigos de Valencia se llevaron a mis hijos (10 y 11 años) a un chalé", asegura esta mujer, que ha señalado hasta donde llegó el nivel de agua, prácticamente a la altura de su cabeza.

"No he visto a ningún policía, militar... todo lo que tenemos es por amigos, y ha sido increíble ver a chicos jóvenes y anónimos ayudando"

Sobre la ayuda que ha recibido en estos días, asegura que no se ha presentado nadie en su casa que no sean los voluntarios: "Toda la comida que tenemos es de amigos, lo más increíble ha sido ver a gente joven y anónima a darnos agua, papel higiénico... No tenemos nada. Yo no he visto a ningún policía, agente, militar ni nada, solo un helicóptero dando vueltas, que nos ponía muy nerviosos", decía una de las afectadas al micrófono de Antena 3.

El alcalde: "Hay gente conviviendo con cadáveres en casa"

El propio alcalde de la localidad de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, expresó recientemente su indignación y tristeza ante lo sucedido y la falta de ayuda que está recibiendo su pueblo: "No hemos visto un camión de bomberos, ni a la Guardia Civil, ni a la UME en días. Aquí no viene nadie... hay gente que está conviviendo con cadáveres en sus casas. Es muy triste. Pedimos ejército, maquinaria pesada, generadores, necesitamos un hospital de campaña, necesitamos que se llegue a los barrios donde no se ha llegado todavía. La magnitud es nacional, necesitamos ese ejército abriendo las calles y sacando a personas que no puedan salir de sus casas", concluyó el edil valenciano.

Más refuerzos

Por otra parte, a primera hora de la mañana el presidente valenciano pedía al Gobierno 5.000 nuevos efectivos militares que Sánchez ya ha confirmado. De ellos, 4.000 llegarán este mismo sábado y mañana, "a primera hora", se incorporarán los 1.000 restantes. También se enviarán 5.000 policías y Guardias Civiles "duplicando" la cifra actual, asimismo como un buque anfibio. Sánchez rechazó tomar el mando porque "no es el momento de reemplazar a la administración autonómica", sino apoyarla.

