Noticias de hoy, miércoles 7 de agosto de 2024

El primer acto de Kamala Harris junto a su número dos, las últimas horas en Cataluña antes de la investidura de Salvador Illa tras el 'sí' de ERC y el último caos ferroviario, entre las noticias más destacadas de este miércoles, 7 de agosto de 2024.

Kamala Harris aparece junto a su número 2

Primer acto de Kamala Harris junto a su número dos, Tim Walz. La fórmula demócrata para llegar a la Casa Blanca ha inyectado ilusión en el partido. Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, un dirigente con un marcado perfil progresista. Los dos arrancan una gira por los estados clave. Su puesta de largo será en la convención demócrata que arranca el próximo día 19 de agosto.

Cuenta atrás para la investidura de Illa

No queda nada. Entramos en las últimas horas antes del pleno de investidura de Salvador Illa. Arrancará el jueves a las 10:00 horas. Tiene justo los 68 votos que necesita para llegar a la Generalitat. No puede fallar ninguno. Eso sí, ese debate se celebrará bajo la amenaza de boicot de Junts per Cat.

Caos ferroviario

Otra vez caos ferroviario con nuevas incidencias. Una doble avería en las últimas horas provocó retrasos en la línea Sevilla-Barcelona. Y además, el martes un tren quedó parado en un túnel de Madrid durante horas. El Partido Popular pide la comparecencia urgente de Óscar Puente en el Congreso. Renfe admite las incidencias pero responsabiliza de todo esto a Talgo, el fabricante de los trenes.

