Noticias de hoy, jueves 9 de mayo de 2024

La última hora sobre el giro en el caso de los guardias civiles asesinados en Barbate, la victoria con remontada incluida del Real Madrid para meterse en otra final y la polémica por la carta de Pablo Bustinduy, entre las noticias más destacadas de hoy, jueves 9 de mayo de 2024.

Giro en el caso de los guardias civiles asesinados en Barbate

La narcolancha de 'Kiko el cabra' no fue la que mató a los dos guardias civiles en Barbate. Giro total en la investigación. La UCO ha llegado a esa conclusión tras analizar minuciosamente las grabaciones aportadas por los imputados. Los seis arrestados negaron en todo momento su implicación. Será la autoridad judicial la que decida ahora si los deja en libertad.

Mientras tanto, la investigación continúa su curso. De esta manera, se descarta la participación de los investigados en los hechos, es decir, en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado, aunque no al delito de contrabando.

Otra épica para buscar 'la 15'

El Real Madrid tiró de épica -una vez más- para meterse en la final de la Champions League. Con una remontada en los minutos finales ante el Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu, los merengues buscarán 'la 15'. Joselu fue el héroe inesperado con dos goles ante el equipo bávaro. Madrid enloqueció con la remontada y ya sueña con otra orejona más.

La carta de Pablo Bustinduy desata una nueva fricción en el Gobierno

El ministro de Consumo de Sumar, Pablo Bustinduy, pide a las empresas españolas que no contribuyan al "genocidio en Palestina" y el sector PSOE del Gobierno reacciona. No estaba al tanto de esa carta a los empresarios. No ha sentado bien en Israel. Su embajada en España asegura que la acusación de genocidio "da alas a Hamas e incita al odio.

Los socialistas afean al ministro de Sumar que en el escrito haga referencia al Gobierno, aunque Bustinduy es ministro del Gobierno.

