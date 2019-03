La mujer de Torres pide el mismo trato que la Infanta y ser "desimputada"

Ana María Tejeiro Losada, esposa de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, ha pedido el mismo trato que la Infanta Cristina y ser "desimputada" en el caso que instruye el juez de Palma José Castro por un supuesto caso de corrupción mediante el desvío de fondos públicos en el Instituto Nóos.

El abogado de Diego Torres y Ana María Tejeiro, Manuel González Peeters, ha presentado esta petición al magistrado en un escrito acompañado de copia de correos electrónicos relacionados con el Instituto Nóos.

El letrado solicita el archivo de la causa respecto a Ana María Tejeiro, al margen de que sostiene que los hechos investigados en este asunto "no constituyen infracción".

Recuerda que Ana María Tejeiro prestó declaración como imputada el pasado 16 de febrero. Fundamenta que una de las razones por las que en su día el Juzgado decidió que no fuera "orillada" del caso fue precisamente que no prestara declaración como imputada, "cosa que no ha sido determinante por lo que se refiere a otra parte", en referencia a la infanta Cristina.

Asegura que Ana María Tejeiro no ha intervenido ni de forma directa ni indirecta en la gestión, dirección o administración de ninguna de las entidades del Instituto Nóos.

Agrega que tampoco ha ostentado funciones de representación del mismo, "lo que no cabe predicar por ejemplo de la esposa de Iñaki Urdangarin", la infanta Cristina, apunta. Manuel González Peeters cita el auto dictado por la Audiencia de Palma el pasado día 7, que explica que supone la "desimputación" de la infanta Cristina.

El letrado de Ana María Tejeiro señala que dicho auto no hace referencia a que "a pesar del aparente apartamiento del Instituto Nóos el 20 de marzo de 2006 por parte de Iñaki Urdangarain y de su esposa" no fue el caso y en enero de 2007 "se seguían ejecutando por parte de ambos consortes tareas de representación y demás en el Instituto Nóos", que mantiene que su representada no tuvo.

Agrega que dicha resolución "tampoco se hace eco a la operativa representatividad y quehaceres para el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y su esposa hasta bien entrado 2008".

González Peeters señala que Ana María Tejeiro ni siquiera estaba al corriente de la operativa del Instituto Nóos. En cualquier caso explica que el referido auto de la Audiencia afirma para apartar a la infanta Cristina de su condición de imputada que "aunque tuviera conocimiento del quehacer de su esposo, cosa probable y lógica, en modo alguno ello empece a su exclusión como imputada".

"Si ello es así para la una o para los unos, es evidente que también habrá de serlo para la otra o para los otros o ¿acaso se pretende que no todos los españoles somos iguales ante la ley?", argumenta la representación de la mujer de Torres.

Al respecto, abunda: "Eso dice el artículo 14 de la Constitución, que somos iguales, aunque unos más que otros, pero claro a veces de lo dicho al hecho hay un trecho para algunos inalcanzable, dependiendo naturalmente de lo que se es o se deja de ser".

El letrado comenta además que Ana María Tejeiro "no forma parte de entorno social alguno con capacidad de influencia en nada".