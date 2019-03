Morenés: el Ejército no tendrá papel alguno “si todo el mundo cumple su deber”

"Si todo el mundo cumple con su deber le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted está planteando", ha dicho en una entrevista a un medio radiofónico, preguntado sobre qué papel podrían tener los militares caso de esa declaración independentista.

Según Morenés, ha respondido que las Fuerzas Armadas conocen perfectamente su papel y ha expresado su seguridad de que son "absoluta y perfectamente democráticas" y están "sujetas al Estado de Derecho" como todas las instituciones y las personas.

"Tienen establecidas cuáles son sus obligaciones en las leyes y las cumplirán estrictamente", ha asegurado.

Además, ha recalcado que en el Estado de Derecho cada uno tiene una responsabilidad, y que los gobernantes los de España y los de Cataluña, han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. "Cada uno tiene que cumplir con su deber, las Fuerzas Armadas, los gobernantes y los gobernados", ha remachado.

Preguntado si es partidario de que se aplique el artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno obligar a una comunidad al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones, ha dejado claro que él está a favor de "la aplicación de la ley cuando ésta se incumple".

A pocos meses del fin de la legislatura, el titular de Defensa ha dicho que en estos momentos no sabe si le gustaría repetir como ministro, pero ha recordado que esa es una decisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que él tiene 67 años.

"Ahora no le puedo decir si me gustaría, me he sentido profundamente honrado de servir a España donde la he tenido que servir, en el ámbito público y en el privado, que desde el privado también se la sirve", ha dicho.