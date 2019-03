Montilla reafirma “indignado” que Cataluña "es una nación"

El presidente de la Generalitat, José Montilla, se ha mostrado "indignado" tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán.



Montilla ha trasladado a José Luis Rodríguez Zapatero su "decepción" por una sentencia que "jamás se tenía que haber producido" y le ha instado a que "rehaga el pacto político que posibilitó el Estatut".



Además, ha descalificado duramente tanto al PP como a los magistrados y ha convocado a la ciudadanía a una manifestación unitaria en defensa del autogobierno catalán.



El Montilla ha remarcado que Cataluña "es una nación" y ha considerado que "ningún tribunal puede jugar con los sentimientos ni con la voluntad" de los catalanes.



Montilla ha reaccionado así a la decisión del TC de dictaminar que el término nación no es inconstitucional, pero que carece de valor jurídico al figurar únicamente en el preámbulo del Estatut.



Tras remarcar que acata la sentencia, Montilla ha dicho que "no renunciaremos a nada de lo que hemos pactado, firmado y votado". "No renunciaremos a la satisfacción plena de las aspiraciones de autogobierno contenidas en el Estatuto que votamos", ha añadido.