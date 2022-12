Mónica Oltra desvela cuánto cobra de paro y y que plantea apuntarse a un curso de soldadura

Casi 6 meses después de dimitir como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, ha vuelto al primer plano mediático para explicar cómo es su día a día alejada de la escena política.

En una entrevista en laSexta para el programa 'Salvados', Mónica Oltra, explicó los entresijos de su dimisión después de haber sido imputada por el presunto encubrimiento de los supuestos abusos sexuales de su expareja a una menor tutelada.

Oltra rechaza que en algún momento hubiese habido un "caso Oltra" lo que sí reconoce es un "'lawfare' de manual" según ella ideado por la extrema derecha. Asegura que dimitió porque priorizó el Gobierno de coalición ya que el PSOE "amenazó con sacarme del Gobierno. Eso hubiera sido una bomba que habría roto el gobierno de coalición". "Decidí que era más importante salvaguardar un Gobierno que correr el riesgo de que el PSOE tuviera la tentación gobernar en solitario".

"Dmití sin haber una causa"

Además, insiste: "Dimití sin haber una casusa, sin haber hecho nada mal". "Yo no he hecho nada, ni ilícito ni inmoral ni ilegal, actué con integridad" reitera.

La expolítica ha descartado postularse como representante de Compromís en el Congreso aunque ha reconocido que no renunciará a sus ambiciones políticas y evita posicionarse sobre el proyecto político de Yolanda Díaz, 'Sumar'.

Oltra ha confesado que en la actualidad está cobrando el paro, un poco más de 1.300 euros al mes, y entre sus retos futuros podría estar estudiar soldadura, profesión de su padre: "Me fascinó ver a mi padre soldar y le pedí que me enseñara y él me dijo que para qué quería aprender a soldar. Yo le dije que por si tenía que soldar algo en casa y él me dijo que se lo llevara. Mi padre ya no está y no puedo llevárselo".