Monedero ve "exceso de ambición" y confía en cerrar división tras Vistalegre

El también profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid ha hecho estas declaraciones a los periodistas antes de presentar en Granada el proyecto "Plan 2020: Ganar al PP y gobernar España", de la iniciativa Podemos Para Todas.



Monedero ha explicado que unas primarias representan unas elecciones internas donde "necesariamente se expresan diferentes sensibilidades y énfasis" y que, en España, ese tipo de discusiones suelen "extremarse" debido a la falta de cultura política democrática.



"En la discusión interna se han exacerbado las diferencias, de manera que mucha gente tiene la sensación de que hay una división, eso ha tenido lugar porque ha habido un exceso de ambición", ha señalado.



En este contexto, ha admitido que la discusión en su partido es "real" y que existen esas diferencias, y ha insistido en un "exceso de ambición" al tiempo que se ha referido al secretario político, Íñigo Errejón, a quien ha considerado en cualquier caso "un compañero absolutamente necesario".



"Tendríamos que haber hecho un esfuerzo para haber tratado de otra manera estas discusiones", ha señalado Monedero, quien no es partidario de seducir únicamente al votante sino de "corresponsabilizarlo".



"Cuando seduces lo más que consigues es un revolcón de esa noche, nosotros lo que buscamos es amor verdadero", ha sentenciado el cofundador de la formación morada, quien ha recordado que hace décadas las discusiones internas de PSOE o PP eran "peores".



Respecto a la decisión de la también cofundadora y hasta ahora número tres de Podemos, Carolina Bescansa, de renunciar a estar en la Ejecutiva, ha indicado que dimitir a diez días de que su cargo pierda vigencia "no es el mejor momento".



En este sentido, ha lamentado que en los tres últimos años no haya "hecho valer" sus ideas dentro de la Ejecutiva, donde ha estado "bien arriba en la cúspide" y que haya finalmente trasladado su decisión con un "portazo.