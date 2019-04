Monedero discute con todos los colaboradores de Espejo Público

Juan Carlos Monedero ha tenido 'encontronazos' con los colaboradores de la mesa política de Espejo Público, entre los que se encontraban la periodista Pilar Cernuda, el politólogo y periodista Nacho Martín y el periodista Toni Bolaño.

La primera discusión ha comenzado cuando el cofundador de Podemos ha instado a los viejos partidos a realizar un "cambio generacional" y dejar que los jóvenes sean quienes defiendan las ideas de las formaciones, a lo que Toni Bolaño ha contestado "a mi me la suda".

Debatiendo sobre los cargos que Podemos ha ofrecido a familiares de dirigentes, Pilar Cernuda ponía como ejemplo al alcalde de Cádiz, José Manuel González 'Kichi', de quien la periodista dice ha llegado al cargo por ser la pareja de Teresa Rodríguez, la secretaria general de Podemos en Andalucía, a lo que Monedero ha contestado que Cernuda "da informaciones que no se sostienen" y mientras la discusión continuaba, le ha reprochado a la periodista que "hoy he venido duchado dos veces, para que no diga que los de Podemos no estamos aseados".

Con el politólogo Nacho Martín, quien le instaba a Monedero a explicar la relación de Podemos con los gobierno de Irán y Venezuela, el que fuera dirigente de la formación morada le ha preguntado cuál es el nombre del presidente de Portugal y ante el desconocimiento de Martín, prosigue "me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal y le prestes atención a Venezuela o Irán".

Durante varios minutos Monedero ha seguido señalando que Martín desconoce el nombre del presidente de Portugal y le reprocha que le ha interrumpido en varias ocasiones porque "no tiene argumentos" y le acusa de intentar perjudicar a Podemos con este tipo de informaciones.