Monago: "Los viajes privados me los pagué yo y está demostrado. ¿Quién paga la restitución de mi honor?"

Con mucho que decir y más que desmentir, Monago ha comparecido a primera hora de la mañana desde la sede del de la Presidencia del Gobierno regional en Mérida. El presidente extremeño ha informado de que dispone de "ocho materiales oficiales que desmontan la información punto por punto". Además, ha acusado que su familia hoy "está destrozada por un montaje" ya que según ha asegurado esto ha sido una operación "perversa" en la que "el inocente tiene que demostrar que no es culable sin que el que acusa aporte ni una sola prueba".

Monago se ha visto salpicado por la polémica al, presuntamente, haber pagado con fondos públicos 32 viajes a Canarias. Tras haber vivido "esta semana el momento mas difícil en lo personal de mi vida" este viernes el presidente extremeño se enfrentaba al discurso "más importante" de su carrera política.

"Me ha tocado gobernar cuando se ha perdido la presunción de inocencia"

El pasado sábado, el dirigente extremeño anunció que ante la "controversia" que se había despertado iba a devolver el importe de los "desplazamientos de trabajo" si se demostraba que eran ciertas las acusaciones que sobre él recaían para "salvaguardar su honorabilidad y la de su familia de los ataques que estaba recibiendo".

El presidente autonómico ha esperado a comparecer al momento de tener en su disposición toda la información posible y ha asegurado que se ha visto envuelto en una "tormenta de arena". "Mis lágrimas eran las de un hombre al que no le daban la información para poder defenfderser, las de un ser humano al que se le obligaba a demostrar su inocencia sin que nadie demostrase mi culpabilidad", aludiendo al momento en el que se emocionó con el apoyo de algunos compañeros.

Con el certificado de los viajes de trabajo en la mano, Monago ha desmentido que fuesen 32 viajes a Canarias y ha explicado que "fueron 16 viajes de trabajo tal y como acretida la documentación" y ha añadido que en esa época se pagó con su dinero 22 viajes personales, dato este que para demostrarlo ha ofrecido un extracto de su visa sellado por el banco. "Los viajes privados me los pague yo y está demostrado. ¿Quién paga ahora la restitución de mi honor?".

Monago se ha mostrado dolido, aunque ha reiterado varias veces que no es un hombre rencoroso. Lo que más daño le ha hecho según ha explicado es el dolor causado a su familia: "Mi familia está destrozada por un montaje". El extremeño ha reflexionado al respecto que "si todo vale y esta es la forma de hacer política en España, el sistema político está corrupto". Además ha añadido que le ha tocado gobernar en España "en un tiempo en el que se ha perdido la presunción de inocencia en la política", y ha sentenciado: "Se me ha sometido a un linchamiento".

"Me mostré ante ustedes como una persona no como un político"

El presidente ha asegurado que "desde el minuto uno les he dicho la verdad sobre mis funciones" y ha reiterado que "a la política no se viene a ganar dinero y he predicado con el ejemplo", con la misma ha recordado que los primero que hizo al llegar a la Junta de Extremadura ha sido bajarse el sueldo, aportando que cobra 3.500 euros netos al mes, y que él se paga "la luz, mis gastos y vivo en mi casa no como los antecesores".

Monago ha anunciado que se presentará a la reelección y ha aventurado que ganará. Su intervención ha acabado con una frase dirigida a "los que han querido que tropiece y no lo han conseguido" y con el propósito de mantener "mano dura con todos, caiga quien caiga" por ello ha concluido: "Comienza un nuevo día".