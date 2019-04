Monago pedirá al Senado una relación de sus viajes y devolverá "hasta el último céntimo"

Monago ha hecho este anuncio en la clausura de las jornadas sobre buen Gobierno del PP que se celebran en Cáceres, y en presencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que cierra el acto. Tras aseverar que su objetivo es "seguir peleando" por el cambio y la transformación de la sociedad extremeña, Monago ha añadido: "Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo en un futuro".

"Soy una persona íntegra y no quiero parar ni una centésima de segundo" en el citado objetivo, ha dicho Monago, cuya intervención ha estado precedida por aplausos y vítores de "presidente" por parte de los asistentes a esta convención. El jefe del Ejecutivo autonómico y del PP regional ha asegurado ser una persona honrada, "que ama Extremadura y a sus paisanos, y con la firme decisión de seguir trabajando por su tierra y el bienestar de los ciudadanos. Después de afirmar que viene "aguantando" desde hace tiempo "las reticencias" de quienes no quieren cambios en la sociedad, Monago ha asegurado que no aceptará "chantajes". "Quiero pedir mis disculpas" a la sociedad extremeña, ha expuesto el presidente regional en relación con la polémica abierta por sus viajes a Canarias, si bien no los ha citado expresamente.

En este sentido, ha dicho que si le preguntan dónde estuvo cada día de 2009 y 2010 -ejercicios en los que se enmarcan sus viajes a Canarias-, Monago ha añadido que estuvo viajando y trabajando como parlamentario, una labor que le fue encargada por el Grupo Popular en el Senado. Debido a los muchos desplazamientos que hizo por distintas comunidades autónomas como senador en esos años, Monago ha apuntado que le sería "muy difícil" atender una "justificación" de cada uno de sus movimientos, los cuales, según ha reiterado, siempre se enmarcaron en su actividad parlamentaria. Monago ha asegurado haber recibido estos días "infinidad de muestras de afecto y de cariño", lo que le ha permitido sentir el apoyo de sus conciudadanos y el respeto de sus paisanos

Sin embargo, ha reconocido que hay personas que dudan de su honradez, pero en política "sabemos para qué estamos y a qué nos exponemos -ha dicho-". Tras agradecer a Rajoy su presencia en esta convención, Monago, quien cumple seis años al frente del PP extremeño, ha convocado a militantes y simpatizantes a seguir trabajando y transformando la sociedad. "Ahora más que nunca merece la pena seguir trabajando por nuestra tierra y por nuestros paisanos", ha añadido.