Arranque tenso del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo previo a las elecciones. En su primera intervención, el líder del PP ha enumerado la lista de "escándalos" que han rodeado al presidente del Gobierno durante la legislatura. Estas han sido sus palabras:

"El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, el que le hizo presidente, le define como una persona amoral, cínica y con una ambición desmedida. Ciertamente, la amnistía fue una prueba, pero la lista de escándalos es importante. No la voy a decir entera, pero algunas sí: Ábalos, Jesica, Orgías. Koldo, Leire, Super Santos Cerdán. El hermano, la mujer, el 1. La cloacas, los Rochos, el Fiscal General del Estado. Zapatero, la vivienda, los precios, el infierno fiscal.

Si quieren recursos que los pidan. Son las 5 y no he comido. El apagón, ni un solo presupuesto durante toda la legislatura. Y sobre todo, el tren. El AVE, Adamuz, Toledo. Y Ceuta y El Hierro. Y la inseguridad en los barrios. Es mucho más de lo que quieren que olvides. Pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar. Hay algo 8 años después que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo. España merece un presidente decente y él no lo es"