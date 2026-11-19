Nueva polémica alrededor de las pulseras de vigilancia electrónica para las órdenes de alejamiento de maltratadores, esta vez, a raíz de un supuesto audio de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el que admitiría durante una reunión con Securitas Seguridad España, empresa encargada de los dispositivos, que el sistema de geolocalización "falla en la esencia", algo que, según señalaba, "no fallaba hace cuatro años".

"El sistema, que como muy bien habéis explicado y habéis contado, se basa en al geolocalización, falla en la esencia, cosa que no fallaba hace cuatro años", asegura Ana Redondo en el audio filtrado y publicado por el diario ABC.

Ana Redondo ya ha reaccionado a esta información y ha asegurado que los audios publicados sobre las pulseras antimaltrato "probablemente están manipulados" y no los reconoce como propios, a la vez que ha defendido la eficacia de estos dispositivos que portan 5.000 mujeres, a las que ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

El PP pide la comparecencia de Ana Redondo

Pero el PP sí le da veracidad a esos audios y ha solicitado la comparecencia urgente de la ministra de Igualdad en la Diputación Permanente del Congreso, al estimar que el tema de las pulseras es "un asunto de extraordinaria gravedad y de especial sensibilidad cuya trascendencia es tal que está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea Anticorrupción".

La portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha opinado que "es absolutamente intolerable e indefendible" que Redondo tuviera conocimiento de los fallos, y ha añadido que al sufrimiento de las víctimas se suma "la indignación y la sensación de haber sido profundamente desprotegidas".

"Sánchez, de nuevo, abandona a las mujeres. Este 29 de noviembre tenemos que votar en defensa propia", ha apuntado Muñoz.

Igualdad defiende el funcionamiento de las pulseras y del Sistema Cometa

El Ministerio de Igualdad sostiene que as pulseras de vigilancia electrónica para las órdenes de alejamiento, junto con la Sala Cometa, encargada de coordinar su seguimiento, protegen a las víctimas "las 24 horas", y ha defendido que el sistema actual es "superior tecnológicamente al anterior".

"No podemos admitir que se difunda un supuesto audio de una reunión privada sin ni siquiera llamar para contrastar la información", han explicado fuentes del Ministerio.

Igualdad aclara que Ana Redondo ha visitado en varias ocasiones la Sala Cometa para conocer de primera mano cómo evoluciona el servicio y "escuchar a los profesionales que atienden a las víctimas", y precisa que estos encuentros "no se graban".

"No podemos confirmar la autenticidad del supuesto audio difundido ni valorar si ha sido manipulado o sacadas de contexto las palabras que se atribuyen a la ministra", sostienen dichas fuentes del ministerio de Igualdad.

El ministerio que preside Ana Redondo ha detallado que la seguridad de las víctimas de violencia de género "sigue siendo su máxima prioridad" y que actualmente protege a más de 4.700 víctimas.

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